Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 17 novembre: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 17 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, martedì 17 novembre 2020. Nuovi casi, decessi, pazienti in terapia intensiva e tamponi: tutti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese arriveranno intorno alle ore 17 con il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Tra le Regioni, Lombardia e Campania rimangono le osservate speciali.

Una situazione in continua evoluzione: dopo l'aumento dei primi giorni di novembre, la curva ha accennato un leggero rallentamento. Nel bollettino di ieri i contagi sono stati 27.354, con 504 morti. Intanto, mentre l'Abruzzo si appresta a diventare zona rossa, tengono banco le possibili misure che il Governo sta pensando di inserire nell'atteso dpcm di Natale e Capodanno.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 17 novembre 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, i dati dalle regioni

Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrate 100 vittime ed è stata la giornata con più decessi, con un totale di 2.967 morti dall'inizio dell'epidemia, dal 21 febbraio ad oggi. Negli ultimi 4 giorni i decessi sono per l'88% di ultrasettantenni (mentre il 7% degli over 65). Per fasce d'età: dai 70 agli 80 anni la percentuale dei decessi è del 24,8%; dagli 80 agli 85 anni è un altro 24,8%, mentre oltre gli 85 anni si arriva al 38,3%. A presentare i dati sulla mortalità per Covid è stato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa.

In Toscana sono 84.197 i casi di positività al coronavirus, 2.361 in più rispetto a ieri (1.666 identificati in corso di tracciamento e 695 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 2.361 casi odierni è di 49 anni circa (il 9% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, l'11% ha 80 anni o più).

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2176 tamponi: 1229 nel percorso nuove diagnosi e 947 nel percorso guariti. I positivi sono 357 nel percorso nuove diagnosi: 115 in provincia di Macerata, 77 in provincia di Ancona, 68 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 24 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (50 casi rilevati), contatti in setting domestico (81 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (87 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 4 rientri dall'estero. Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Coronavirus, le ultime notizie

L'epidemia di coronavirus sta davvero rallentando? Tutte le ipotesi su picco e plateau

L'ordinanza anti-contagio: "In casa solo parenti di primo grado e fidanzati, in strada a gruppi di 3"

Come la Francia sta cominciando a sconfiggere il coronavirus

Corsa al saturimetro: come funziona e cosa è lo strumento che può salvarci la vita

L'uomo positivo al coronavirus che tenta di infettare un carabiniere

L'imprenditore positivo al coronavirus che convince i dipendenti a tornare a lavoro e ne infetta uno

"Ho curato un negazionista, credeva che il coronavirus fosse solo fantasia"