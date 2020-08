Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 26 agosto 2020: 1.367 nuovi casi e 13 morti

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 26 agosto 2020. Tornano ad aumentare i casi di coronavirus: sono 1.367 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo quanto rende noto il ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati eseguiti altri 93.529 tamponi. Vengono segnalati altri 13 decessi, che portano il totale a 35.458 dall'inizio dell'emergenza.

L'aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane ha aumentato il livello di preoccupazione, tanto da costringere il Governo ad adottare nuove misure restrittive. Particolare attenzione sulla Sardegna, dove sono stati registrati diversi focolai, come ad esempio quello nel Billionaire di Briatore, anche lui risultato positivo al coronavirus.

+notizia in aggiornamento+

Bollettino coronavirus, i dati di oggi mercoledì 26 agosto 2020

Attualmente positivi: 20.753

Deceduti: 35.458 (+13, +0,04%)

Dimessi/Guariti: 206.329 (+314, +0,15%)

Ricoverati: 1.124 (0)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 69 (+3)

Tamponi: 8.219.421 (+93.529)

Totale casi: 262.540 (+1.367, +0,52%)

Coronavirus, i dati regione per regione

In Lombardia, per il secondo giorno consecutivo, non si registra alcun decesso da coronavirus. Mentre a fronte dell'altissimo numero di tamponi effettuati, pari a 16.561, sono 269 i nuovi positivi riscontrati (di cui 20 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico) con un rapporto tra tamponi e numero di positivi pari a 1,6%. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Aumenta il numero di guariti/dimessi (+87), per un totale di 75.988 di cui 1.265 dimessi e 74.723 guariti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono stabili a 158. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono decedute in Lombardia 16.857 persone e i tamponi complessivi effettuati sono 1.517.718.

"Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso. Di questi, 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L'indice Rt decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0,42 dovuto ai casi importati e asintomatici. Buona la capacità di monitoraggio e di indagine sui contatti. Al Porto di Civitavecchia potenziato il drive-in con i test rapidi. Si ringraziano tutti gli operatori sanitari, nonché la collaborazione di tutte le autorità interessate per lo straordinario lavoro". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19. "Per quanto riguarda l'indagine di sieroprevalenza nelle scuole - aggiunge - buona l'adesione e i primi risultati dei livelli di sieroprevalenza sono in linea con l'indagine Istat".

Sono 135 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania, 3.026 i tamponi esaminati. Dei 135 nuovi casi, 71 sono casi di rientro (41 dalla Sardegna e 30 dall'estero). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza supera quota 6mila unità e raggiunge il numero di 6.111, mentre sono 393.265 i tamponi complessivamente analizzati. L'Unità di crisi della Regione Campania informa che c'è un nuovo decesso legato al coronavirus: il totale dei deceduti da inizio emergenza è 443. Sono 3 i nuovi guariti, il cui totale sale a 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti).

''Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 330 (21 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 14 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale)''. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. ''Oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.684: 1.459 a Trieste, 1.157 a Udine, 809 a Pordenone e 251 a Gorizia, alle quali si aggiungono 8 persone da fuori regione'', ha aggiunto. ''I totalmente guariti ammontano a 3.006, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 307. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia'', ha concluso.

In Toscana sono 11.414 i casi di positività al Coronavirus, 161 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 161 casi odierni è di 36 anni circa (il 25% ha meno di 26 anni, il 37% tra 26 e 40 anni, il 35% tra 41 e 65 anni, il 3% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico.

In Puglia sono stati riscontrati 51 nuovi casi su un totale di 3510 tamponi effettuati in un giorno: in gran parte si tratta di contatti stretti di persone positive, quindi in isolamento fiduciario, e di rientri dalle vacanze. Il dato è in linea con quello di ieri (49 nuovi casi di contagio su un totale di 3272 tamponi) e in percentuale più basso rispetto a due giorni fa (46 casi su 1068 tamponi). I contagi registrati oggi sono principalmente nella provincia di Bari (22), quindi Foggia (10), Barletta Andria Trani (6), Taranto (6), Brindisi (2) Lecce (1), fuori regione (1), provincia di residenza non nota (3). Non sono stati registrati decessi (555 in tutto, con tasso di letalità del 10,7%). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 291.265 test. Sono 597 (+49) i casi attualmente positivi, 4018 (+2) in tutto i pazienti guariti. Sono 98 (+6) i ricoverati, gli altri in isolamento domiciliare.

Sono complessivamente 3687 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 26 nuovi casi (di età compresa tra 11 e 84 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità spiegando che dal totale complessivo è stato sottratto un caso, risultato già in carico ad altra Regione. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2849 dimessi/guariti (+1 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2837 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 366 (+24 rispetto a ieri).

Tre nuovi casi di contagio, di cui due lucani e uno pugliese, sono stati rilevati in Basilicata su un totale di 539 tamponi esaminati ieri. Sono in isolamento domiciliare, si tratta di due residenti a Potenza e Matera (entrambi rientrati da vacanze in altre regioni) e di un cittadino pugliese ora in quarantena nel suo Comune di residenza. Aggiornando il bollettino della task force regionale, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti lucani con tampone registrato in Basilicata, sono 20 (+2) gli attuali positivi (19 in isolamento e uno ricoverato) mentre sono 28 le persone decedute (tasso di letalità in Basilicata è del 5,5%) e 375 i guariti.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.385 tamponi: 713 nel percorso nuove diagnosi e 672 nel percorso guariti. Lo fa sapere la Regione Marche spiegando che i positivi sono 9 nel percorso nuove diagnosi: 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e uno fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall'estero, screening operatori sanitari, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico con soggetti positivi.

Coronavirus, le ultime notizie