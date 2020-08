Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 22 agosto: più di mille contagi, preoccupano tre regioni

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 22 agosto 2020. Come sempre, intorno alle 17, appuntamento con gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri i nuovi casi di Covid diagnosticati nei laboratori sparsi sul territorio nazionale sono stati 947, in deciso aumento rispetto agli 845 di giovedì e, soprattutto, ai 642 di martedì. In realtà però il trend va avanti da diverse settimane.

Stando al bollettino odierno i contagi sono aumentati ancora: 1071. La maggior parte dei nuovi contagi sono concentrati in tre regioni: Lazio (+215), Lombardia (+185) e Veneto (+160). Ma c'è anche un'ottima notizia. È infatti in controtendenza il dato delle terapie intensive (-5 rispetto a ieri).

Un'altra nota positiva è che da mercoledì in poi sono stati analizzati oltre 70mila tamponi al giorno. Un dato che fa ben sperare sulla nostra capacità di contact tracing tanto che secondo l’epiemiologo Pier Luigi Lopalco, oggi riusciamo a vedere quella famosa "parte nascosta dell’iceberg" (ovvero i contagi mai arrivati a diagnosi) che invece ci sfuggiva nelle prime settimane dell’epidemia.

Coronavirus, il bollettino di oggi 22 agosto 2020

In basso il bollettino del 22 agosto diffuso dal Ministero della Salute (e relativa tabella). In fondo all'articolo le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia.

Totale casi: 258.136 (+1071)

Attualmente positivi: 17.503

Deceduti: 35.430 (+3)

Dimessi/Guariti: 205.203 (+243)

Ricoverati con sintomi: 924 (+5)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 64 (-5)

Tamponi: 77.674 ( ieri 71.996)

Lombardia: 185

Piemonte: 41

Emilia-Romagna: 80

Veneto: 160

Toscana: 53

Liguria: 34

Lazio: 215

Marche: 10

Campania: 61

P.A. Trento: 9

Puglia: 22

Sicilia: 48

Abruzzo: 24

Friuli Venezia Giulia: 33

P.A. Bolzano: 19

Sardegna: 44

Umbria: 18

Calabria: 11

Valle d'Aosta: 0

Molise: 1

Basilicata: 3

Pregliasco: "Superata la soglia dei mille contagi, ma no al panico"

"Abbiamo superato la soglia psicologica del 1000 nuovi contagi ma questo non deve creare panico". Lo dice all'AdnKronos il virologo dell'università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, commentando gli ultimi dati sulla situazione epidemiologica. "Stiamo controllando di più e in questo modo evitiamo che positivi asintomatici vadano in giro ad infettare inconsapevolmente. Le terapie intensive non sono intasate e ci sono, per fortuna, pochissimi decessi".

Pregliasco sottolinea che "siamo, purtroppo, in linea con la situazione epidemiologica di altri Paesi vicini", ma "dobbiamo continuare ad essere ottimisti e ricordare sempre come oggi più che mai occorre avere buon senso e tenere la barra dritta sul rispetto delle misure e dei comportamenti che ci garantiscono la nostra sicurezza".

Nuovi casi e terapie intensive: i grafici

Coronavirus, i casi regione per regione

In Lombardia si registrano 185 positivi a fronte di quasi 13mila tamponi eseguiti. Aumentano guariti e dimessi (+103), mentre diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-3).

"L’aumento progressivo dei casi positivi registrato negli ultimi giorni - spiega l’assessore regionale al Welfare - è determinato dalle analisi effettuate a seguito del rientro dai Paesi a rischio (oggi sono 60 sui 185 casi registrati). Un altro 20% sul totale è riferito a contatti stretti di persone rientrate dall’estero nei giorni precedenti la campagna di screening avviata il 13 agosto scorso)".

Secondo la Regione "si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di persone asintomatiche. Lo screening ha permesso dunque di individuarne la positività, che altrimenti non sarebbe stata identificata, e contestualmente, attraverso l’isolamento, di arrestare la possibile ulteriore trasmissione del virus ai contatti stretti".

In Emilia-Romagna si sono registrati 80 casi in più rispetto a ieri, di cui 46 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Degli 80 nuovi casi, più della metà (42) erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 35 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Oltre un terzo dei nuovi contagi (29) sono collegati a vacanze o rientri dall'estero.

In Toscana ci sono 53 casi in più rispetto a ieri (19 identificati in corso di tracciamento e 34 da attività di screening). L'età media dei 53 casi odierni - fa sapere la Regione - è di 32 anni circa, il 42% è asintomatico. Delle 53 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 2 per motivi di vacanza (1 Spagna, 1 Belgio) più 2 contatti di rientri dei giorni scorsi dalla Croazia. 5 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna. 4 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 68% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Boom di positivi nel Lazio dove si registrano 215 casi e zero decessi, di questi il 61% sono link di rientro. Ieri i tamponi positivi erano stati 137. Oggi è record di positivi, "mai così tanti - spiega la Regione -, legati prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi)". I nuovi casi "sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase - ha spiegato l'Assessore alla Salute D'Amato - il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare".

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati effettuati 1658 tamponi: 1076 nel percorso nuove diagnosi e 582 nel percorso guariti. I positivi sono 10 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione.

Sono altri 24 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo su 1.210 tamponi. A farlo sapere è l'assessorato regionale alla Sanità che segnala come gli attualmente positivi siano 313.

Degli ultimi 24 casi 7 sono di persone della provincia di Pescara mentre 8 di quella dell'Aquila, 5 della provincia di Chieti, 3 del Teramano e un caso è riferito a una persona fuori regione.

In Campania sono 60 i nuovi positivi su 4269 test effettuati, di cui 4 provenienti dall'estero o legati a precedenti casi di rientro. In totale, dall'inizio dell'epidemia, sono 5.584 le persone che hanno contratto il virus. Buone notizie dal fronte delle guarigione dove sono state riscontrate quattro persone guarite. Resta fermo a 440 il numero delle vittime.

Sono 22 i nuovi casi di coronavirus in Puglia, secondo i dati forniti dal quotidiano bollettino regionale. In base ai numeri per il 22 agosto, sono stati eseguiti 2579 test con 12 positività nel Barese, 1 nella Bat, 7 nel Foggiano, 1 in provincia di Lecce, 2 nel Tarantino 1 fuori regione.

Tre nuovi casi di contagio sono stati rilevati in Basilicata su un totale di 399 tamponi esaminati ieri. Si tratta di tre lucani, rientrati in Basilicata, due residenti a Tito e una persona di Rapolla. Aggiornando il bollettino della task force regionale, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti lucani con tampone registrato in Basilicata, sono 14 (+3) gli attuali positivi e si trovano tutti in isolamento domiciliare (sono 28 le persone decedute e 375 i guariti).

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 141.694 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.390 (+11 rispetto a ieri), quelle negative sono 140.304.

In Sicilia sono stati accertati altri 48 casi. La Regione segnala però che di questi, 16 sono extracomunitari sbarcati a Pozzallo il 19 e 20 agosto. I tamponi processati scendono rispetto a ieri e sono stati 2.200.

I pazienti ricoverati con sintomi sono rimasti invariati: cioè 45. Cosi come quelli in Terapia intensiva, fermi a otto. Resta quindi identico il numero degli ospedalizzati: 53 persone.

Coronavirus, le ultime notizie di oggi sabato 22 agosto