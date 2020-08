Coronavirus, Boccia: "Tre positivi su quattro sono italiani contagiati da altri italiani"

"Penso che la maggior parte degli italiani continui ad avere un grande senso di responsabilità". Lo dice il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia che torna sulle polemiche legate all'immigrazione e all'incremento dei casi di contagio riscontrati nei centri di accoglienza, sconfessando la vulgata comune: "Il 75% dei positivi -ricorda Boccia - sono italiani, contagiati da altri italiani. Si passa dalle feste senza regole, all'imprenditore irresponsabile che, tornato dall'estero, è andato in giro con i sintomi".

Boccia, intervistato dal 'Corriere della sera', nega che l'esecutivo abbia di mira più la ripresa economica che la salute collettiva. "Se c'è una cosa che tutti riconoscono al governo italiano -sottolinea- il rigore e la prudenza. La crisi degli Usa e dell'America Latina dimostra che senza salute e vita non c'è economia e business. Se il 10% degli italiani persino nega il virus, il 90% rispetta le regole. Per fortuna il Paese è un modello nel mondo, come gli ultimissimi dati confermano".

