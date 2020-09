Le mini-proteine che bloccano il coronavirus

I ricercatori dell'Università di Washington hanno individuato, attraverso un innovativo approccio computerizzato, delle mini proteine efficaci nella lotta al nuovo coronavirus, in grado di bloccare l'interazione tra il virus e il recettore delle cellule umane Ace2. In coltura cellulare, il più potente di questi inibitori potrebbe neutralizzare l'infezione da coronavirus.

Questo risultato, spiegano i ricercatori su 'Science', apre la strada all'utilizzo di queste mini-proteine in terapie che potrebbero essere somministrate più facilmente degli anticorpi. L'infezione da Sars-Cov-2 inizia generalmente nella cavità nasale. Gli anticorpi monoclonali in fase di sviluppo contro Covid-19 non sono ideali per il rilascio intranasale, poiché sono grandi e spesso non estremamente stabili.

Piccole proteine che si legano strettamente alla Spike (che il virus usa per entrare nelle cellule) e bloccano l'interazione con il recettore cellulare umano, possono consentire una più semplice somministrazione diretta intranasale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il team di Longxing Cao e David Baker ha sviluppato una serie di inibitori, valutandoli in colture cellulari. Due di questi hanno neutralizzato il virus, prevenendo l'infezione. Dopo un ulteriore sviluppo, potrebbero essere utilizzati e inseriti in un gel per l'applicazione nasale o per il rilascio diretto nel sistema respiratorio attraverso la nebulizzazione.