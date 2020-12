Decessi e contagi: la seconda ondata di coronavirus è peggio della prima

Un tragico sorpasso: le vittime registrate da settembre hanno superato quelle della primavera scorsa. L'analisi del bollettino: in lieve calo i nuovi casi, non scendono gli ingressi in terapia intensiva

Sono 14.522 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 175.364 tamponi processati. Partiamo subito dalle buone notizie: il tasso di posività si attesta all’8,3% e resta relativamente basso, almeno se paragonato ai valori di inizio novembre. Anche il numero dei nuovi casi registrati tra lunedì e mercoledì è in calo se paragonato al dato delle scorse settimane.

Casi tra lunedì e mercoledì

questa settimana: 38.712

scorsa settimana: 44.446

due settimane fa: 41.318

tre settimane fa: 56.436

quattro settimane fa: 72.015

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/3337816"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Come fa notare Lorenzo Ruffino su Twitter, la variazione rispetto alla media delle ultime quattro settimane è pari al -28% mentre i tamponi sono diminuiti dell’11%.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Casi tra lunedì e mercoledì<br><br>- questa settimana: 38.712<br>- scorsa settimana: 44.446<br>- due settimane fa: 41.318<br>- tre settimane fa: 56.436<br>- quattro settimane fa: 72.015<br><br>Variazione rispetto alla media delle ultime quattro settimane<br>- casi: -28%<br>- tamponi: -11%</p>— Lorenzo Ruffino (@Ruffino_Lorenzo) <a href="https://twitter.com/Ruffino_Lorenzo/status/1341780418769653769?ref_src=twsrc%5Etfw">December 23, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 553. Anche il numero delle vittime si conferma in calo se prendiamo il dato delle settimane precedenti

Decessi tra lunedì e mercoledì

questa settimana: 1.596

scorsa settimana: 2.017

due settimane fa: 1.661

tre settimane fa: 2.141

quattro settimane fa: 2.205

Come fa notare sempre su Twitter Davide Torlo la variazione rispetto alla media delle ultime 4 settimane è del -20 %. Ma non stiamo parlando purtroppo di un calo eclatante, semmai molto lieve.

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/4615241"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

E intanto le vittime sono diventate 70.395. Abbiamo superato dunque anche la soglia dei 70mila decessi, e non è detto che il peggio sia alle spalle. Come fa notare su Twitter Matteo Villa dell’Ispi, se prendiamo il numero dei decessi cumulati “oggi la seconda ondata di Covid-189 in Italia è ufficialmente diventata più grave della prima”. Eppure a settembre e ottobre erano in tanti ad assicurare che non avremmo mai più rivissuto l’incubo della scorsa primavera. "Purtroppo, ai ritmi attuali restano ancora vasti margini di peggioramento”. Sempre secondo Villa, “i casi plausibili di infezione nel corso della prima ondata si erano fermati intorno ai 2,5 milioni. Nel corso della seconda abbiamo appena superato i 4 milioni, e veleggiamo verso quota 4,5 milioni”. Insomma, il dato totale dei contagiati (si tratta ovviamente di una stima e non di numeri ufficiali) sarebbe di gran lunga superiore a quello della prima ondata.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">🦠🇮🇹 Il (tragico) sorpasso.<br><br>Come ampiamente previsto, oggi la seconda ondata di <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID19</a> in Italia è ufficialmente diventata più grave della prima.<br><br>E, purtroppo, ai ritmi attuali restano ancora vasti margini di peggioramento. <a href="https://t.co/ctszwrLSIy">pic.twitter.com/ctszwrLSIy</a></p>— Matteo Villa (@emmevilla) <a href="https://twitter.com/emmevilla/status/1341430242871816197?ref_src=twsrc%5Etfw">December 22, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, la buona notizia è che il calo dei ricoverati con sintomi è tornato ad essere importante (-402), mentre il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva è pari a -63.

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/4685477"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/4202766"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Il bollettino di oggi conferma però che gli ingressi nei reparti critici sono tutt’altro che in calo e negli ultimi due giorni la curva ha addirittura ripreso a crescere. Perché? Ad ogni modo non si tratta di un buon viatico in vista delle vacanze di Natale.

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/4743517"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Ingressi del giorno in terapia intensiva

23 dicembre 216

22 dicembre 201

21 dicembre 161

20 dicembre 121

19 dicembre 160

18 dicembre 189

17 dicembre 183

16 dicembre 191

15 dicembre 199

14 dicembre 138

13 dicembre 152

12 dicembre 195

11 dicembre 208

10 dicembre 251

9 dicembre 152

8 dicembre 192

7 dicembre 144

6 dicembre 150

5 dicembre 192

4 dicembre 201

3 dicembre 217

Intanto tiene banco il dibattito sulla variante inglese del virus che secondo il virologo Fabrizio Pregliasco "non è un missile che cambia le cose, e le informazioni attuali ci fanno ritenere che il vaccino sia efficace". Pregliasco ha sottolineato che " alcuni test andranno messi a punto e validati, per confermare la capacità di diagnosticare l'infezione. Ma non ritengo sia opportuno suscitare eccessivi allarmi e non sono particolarmente preoccupato per la variante britannica". Della stessa opinione il virologo Giorgio Palù, intervenuto oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale del Veneto, su invito del presidente della Regione Luca Zaia. L'allarme per la variante inglese "è eccessivo", in quanto, dice Palù, "non c'è nessun dato biologico, aumenta l'affinita' del recettore", ma rimane un virus a bassa letalità. Inoltre, ci sono casi di variante inglese anche in Italia, in pazienti che non sono stati in Inghilterra e non hanno incontrato persone che sono state in Inghilterra. E questa è semplicemente la prova che "bastava sequenziare di più" per trovare la variante.

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/3509259"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>