Napoli-Genoa rischia di essere un maxi-focolaio: la Serie A è a rischio stop?

La preoccupazione è tanta in queste ore. Come un fulmine a ciel sereno, sulla Serie A si è abbattuto il comunicato stampa del Genoa che dà notizia dei 14 tesserati positivi: si tratta di “componenti della squadra e dello staff”, ovvero di calciatori e dirigenti. Alta tensione di conseguenza anche in casa Napoli, la squadra azzurra domenica è infatti scesa in campo proprio contro il Genoa, imponendosi con un larghissimo 6-0. La partita era stata posticipata di tre ore per consentire di effettuare tutti i tamponi necessari dopo la positività di Perin e Schone: a quanto pare non erano gli unici, ma soltanto dopo la sfida con la squadra di Gattuso sono emersi tutti gli altri casi di positività.

"Una seconda positività dopo Perin sarebbe stata già accertata domenica"

"Una seconda positività dopo Perin sarebbe stata già accertata domenica prima della partenza" assicura su Twitter il giornalista Marco Bellinazzo. E questo avrebbe dovuto far scattare precise responsabilità nella società e in chi avrebbe dovuto vigilare con criteri di prudenza, al di là del protocollo. In gioco c'è la salute.

Il fatto che il Genoa sia andato a Napoli con 14 persone tra atleti e staff e abbia giocato significa che l'attuale protocollo è inefficace. Si attendono ora i risultati dei tamponi effettuati sui giocatori del Napoli. Il rinvio del match di domenica sarebbe stato doveroso, invece Lega e Figc non hanno fatto nulla.

Galli: "Serve tempo per eventuali positivi nel Napoli"

Il professor Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ha parlato a Sky Sport 24: "Se tutti quei test erano negativi un paio di giorni fa, e ora invece sono tutti positivi, mi chiedo se la società abbia fatto immediatamente riscontri di questi test. Qualche punto di domanda sulla faccenda poi sorge: mi è già capitato in questi mesi vedere un’epidemia di positività che non si è rivelata tale, può capitare che sia un errore di laboratorio. Tutto questo necessita di una conferma. Mi sarei aspettato più gradualità e non questa contemporaneità. La situazione per ora si deve valutare con cautela".

Anche in @premierleague hanno problemi. Dieci calciatori sono risultati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati "tra lunedì 21 settembre e domenica 27". Nello stesso periodo sono state sottoposte a test 1.595 persone di tutti i 20 team. I positivi sono in isolamento. — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) September 28, 2020

Il noto infettivologo ha analizzato anche la situazione in chiave Napoli, che ha affrontato ieri la squadra rossoblù: "Serve tempo per eventuali positivi nel Napoli. All'aperto, comunque, ci sono minori possibilità di contagio". Galli ha però escluso che si possa già ipotizzare a breve la sospensione della Serie A: "Purtroppo in questo momento bisogna capire bene come siamo messi nello sviluppo dell’epidemia rispetto allo svolgimento del campionato. Non penso che si debba ritenere che si possa bloccare tutto da un momento all’altro".

La prima questione da affrontare è ovviamente Genoa-Torino, in programma a Marassi per le 18 di sabato. Rinvio possibilissimo.