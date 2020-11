Coronavirus, oggi aumentano vittime e contagi (con meno tamponi): siamo in piena seconda ondata

Ben 37.242 contagiati e 699 morti. Al momento in Italia sono 777.176 i cittadini con l'infezione attiva (qui il bollettino). L'unico dato "positivo" di oggi è rappresentato dal saldo delle terapie intensive, in aumento di 36 unità rispetto a ieri: si tratta di un dato in flessione se paragonato al trend delle ultime settimane. Le terapie intensive attualmente occupate nei nostri ospedali ammontano a 3.748: questo numero tiene conto sia degli ingressi che delle uscite e dunque dipende anche dai pazienti guariti o deceduti.

"Il numero dei nuovi positivi è leggermente superiore a quello di ieri, ma le oscillazioni tra un giorno e l'altro non sono significative. Siamo davanti ad un quadro di stabilizzazione dei nuovi positivi. Quasi 700 decessi è un numero elevato, non è un dato rassicurante. I decessi sono sempre tanti", ha commentato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute.

I contagi salgono ancora con meno tamponi effettuati

I contagi da coronavirus in Italia aumentano: nelle ultime 24 ore, i nuovi casi segnalati nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute sono 37.242. Ieri, giovedì 19 novembre, le nuove infezioni individuate erano state 36.176. Il dato di oggi arriva a fronte di 238.077 tamponi analizzati, per un totale di 19.962.604 test eseguiti dall’inizio del monitoraggio. Il giorno precedente, l'incremento di tamponi era stato pari a 250.186.

Dopo giorni di calo, è tornato a salire il rapporto tamponi/casi positivi: oggi il dato si attesta al 15,6%, ieri era al 14,4%. Drammatici i dati in Lombardia: oggi si sono registrati 9.221 casi di coronavirus e 175 morti. I tamponi effettuati sono stati 42.248, per un totale di 3.724.757. Ieri, su 37.595 tamponi, i contagi erano stati 7.453 e i morti 165.

Come sempre su Twitter Lorenzo Ruffino mette a confronto i dati della settimana in corso con le precedenti settimane:

Casi tra lunedì e venerdì

questa settimana: 167.245

scorsa settimana: 172.210

due settimane fa: 153.361

tre settimane fa: 121.912

quattro settimane fa: 70.633

Variazione rispetto alla media delle ultime quattro settimane

casi: +29%

tamponi: +16%

Il rapporto positivi/tamponi

Il rapporto tra tamponi e casi positivi oggi risale a 15,6 (ieri era 14,6). Questi invece i dati settimanali:

Tasso di positività (tamponi effettuati) tra lunedì e venerdì

questa settimana: 15.4%

scorsa settimana: 15.9%

due settimane fa: 15.6%

tre settimane fa: 13.3%

quattro settimane fa: 9.1%

Tasso di positività (persone testate) tra lunedì e venerdì

questa settimana: 28.7%

scorsa settimana: 27.6%

due settimane fa: 25.8%

tre settimane fa: 21.9%

quattro settimane fa: 14.7%

I ricoveri negli ospedali e l'indice Rt nelle regioni

La situazione negli ospedali è tutt'altro che rassicurante. "Sono 18 le Regioni che al 17 novembre avevano superato almeno una soglia critica in area medica o terapia intensiva - si legge nella bozza del nuovo monitoraggio dell'Iss e del ministero della Salute -. Nel caso si mantenga l'attuale trasmissibilità, quasi tutte le Regioni e province autonome hanno una probabilità maggiore del 50% di superare almeno una di queste soglie entro il prossimo mese".

"Se da una parte possiamo vedere uno spiraglio, dall'altra dobbiamo tenere duro. Gli indici dei posti letto e delle terapie intensive non sono positivi. Gli ospedali saranno in sofferenza ancora per settimane", ha sottolineato Gianni Rezza.

L'indice di contagio Rt è invece in calo: i dati settimanali aggiornati al 18 novembre lo fissano questa settimana a 1,18, quindi ancora sopra 1, segno che l'epidemia continua a crescere, ma comunque in decisa dimunuzione. Basti pensare che la scorsa settimana era pari a 1,43, due settimane fa a 1,72. Ecco il valore dell'indice Rt nelle regioni italiane:

Abruzzo 1,32

Basilicata 1,46

Calabria 1,06

Campania 1,11

Emilia-Romagna 1,14

Lazio 0,82

Liguria 0,89

Lombardia 1,15

Molise 0,94

Piemonte 1,09

Provincia Bolzano 1,16

Provincia Trento 1,03

Puglia 1,24

Sardegna 0,79

Sicilia, 1,14

Toscana 1,31

Umbria 1,06

Val d'Aosta 1,14.

La riduzione dell'indice Rt, si legge nel report dell'Istituto superiore di sanità, suggerisce "un iniziale effetto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale e regionale dal 14 ottobre 2020". Tuttavia, poiché la trasmissibilità in gran parte del territorio è ancora con un Rt sopra 1 e comporta un aumento dei nuovi casi, "questo andamento non deve portare ad un rilassamento delle misure o ad un abbassamento dell'attenzione nei comportamenti".

Tanto più che secondo l'Iss quasi tutte le regioni "sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane". In particolare, 17 regioni "sono classificate a rischio alto di una trasmissione di SarsCov2".

La situazione negli ospedali

Secondo i dati Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), in Italia il 41% dei posti disponibili in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid, ma il dato sale al 50% per i pazienti in area non critica. In Lombardia e Piemonte il dato delle terapie intensive è rispettivamente al 65 e 62%, in Liguria al 54%. Nonostante sia in zona arancione la Basilicata ha invece una percentuale di occupazione dei posti letto non particolarmente critica benché comunque sopra la soglia di rischio (il 34% in area medica e in 31% nelle terapie intensive). In Sicilia i pazienti Covid in terapia intensiva sono invece il 41% del totale, ma la percentuale sale al 50% per i ricoverati in area non critica. Va peggio in Umbria dove i pazienti in terapia intensiva occupano il 59% dei posti totali e il 51% dei letti in area non critica.

Nella zona arancione ci sono anche le Marche dove i pazienti Covid in terapia intensiva e aree non critiche sono rispettivamente al 43 e 45%. Fa meglio l’Emilia Romagna, altra regione in zona arancione, dove risulta occupato il 35% dei posti di terapia intensiva e il 46% di quelli di area medica. In Friuli Venezia Giulia risultano occupati solo il 27% dei posti in terapia intensiva e il 38% dei letti in area medica.