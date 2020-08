Coronavirus, il nuovo decreto non consente lockdown nazionali

Con il nuovo decreto che ha prorogato lo Stato di emergenza fino al 15 ottobre sono state prorogate anche le misure – previste dai decreti legge numero 19 e 33 del 2020 - che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. Il decreto tuttavia non consente tuttavia di tornare ad un lockdown generalizzato valido per tutto il territorio nazionale.

A chiarirlo, riferisce l’ANSA, un emendamento approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera. In sostanza il decreto permette di limitare gli spostamenti "in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico". Secondo il deputato Pd Stefano Ceccanti, tuttavia, non garantisce al governo il potere di imporre un lockdown generalizzato. Per farlo servirà un nuovo decreto ad hoc.