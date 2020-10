De Luca e l'ordinanza anti runner: jogging solo all'alba (e i locali chiuderanno prima che nel resto d'Italia)

Arrivano nuove regole in Campania per arginare i contagi da coronavirus: l'ultima ordinanza, la numero 78, firmata oggi dal presidente Vincenzo De Luca apporta delle modifiche agli orari di apertura dei locali e anche sulle fascie orarie in cui fare jogging.

Coronavirus, ordinanza in Campania: i nuovi orari

L'ordinanza numero 78 firmata oggi dal presidente della Regione Campania prevede che per ristoranti, pizzerie, pub e vinerie valgono le disposizioni contenute nel Dpcm del 13 ottobre, e cioè la chiusura a mezzanotte con servizio al tavolo o alle ore 21 in assenza di servizio al tavolo. Per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari è disposto l'obbligo di chiusura dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo nei giorni dalla domenica al giovedì, mentre il venerdì e il sabato valgono le disposizioni del Dpcm, e cioè chiusura alle 24 con servizio al tavolo o alle 21 in assenza di servizio al tavolo.

L'ordinanza conferma inoltre il divieto dell'attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse, già sancito dall'ordinanza regionale numero 75 del 29 settembre.

Coronavirus, ordinanza in Campania: stretta sul jogging

Stretta sul jogging in Campania. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza, la numero 78, che limita dalle ore 6 alle 8.30 l'attività di jogging se svolta "sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati". Negli altri casi il jogging è consentito "senza limiti d'orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento".