Il coronavirus resiste nove ore sulla pelle

Tra le principali contromisure per arginare l'epidemia di coronavirus c'è l'invito a lavare spesso le mani o a igienizzarle: un diktat che abbiamo imparato bene fin dall'inizio dell'epidemia e che diventa ancora più importante conoscendo il tempo di sopravvivenza del virus sulla nostra pelle: ben nove ore.

Secondo uno studio realizzato da un team di ricercatori giapponesi e pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases, considerando la lunga vita del virus sulla nostra epidermide, lavarsi le mani di frequentemente diventa un'abitudine quasi fondamentale.

Il coronavirus resiste più dell'influenza

Confrontando i tempi di resistenza del nuovo coronavirus con l'influenza, il SARS-CoV-2 è molto più resistente dell'agente patogeno che causa l'influenza, che invece sopravvive sulla pelle umana per meno di due ore. I ricercatori hanno testato la pelle raccolta da campioni prelevati dalle salme durante l'autopsia, circa un giorno dopo la morte.

Nello studio i ricercatori raccomandano la pulizia delle mani: "La sopravvivenza più lunga del SARS-CoV-2 sulla pelle aumenta il rischio di trasmissione per contatto; tuttavia, l'igiene delle mani può ridurre questo rischio". Il virus dell'influenza, così come il coronavirus vengono inattivati in 15 secondi dall'applicazione dell'etanolo, contenuto nei vari disinfettanti per le mani in commercio.