Coronavirus, Rocco Casalino in isolamento fiduciario. Positivo il compagno José Carlos

Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte, è in autoisolamento fiduciario. Il suo compagno e convivente, José Carlos, è infatti, risultato positivo al coronavirus, pur se asintomatico. I tamponi ai quali si è sottoposto Casalino lunedì e martedì sono risultati entrambi negativi, ma il portavoce del premier - che oggi non era nella conferenza stampa che ha illustrato il nuovo Dpcm - dovrà farne altri prima di rientrare a lavoro. L'ultimo contatto con Conte risale a lunedì scorso, mantenendo le distanze di sicurezza e rispettando le norme anti-contagio.

Coronavirus, positivo il portavoce di Mattarella

Anche il portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giovanni Grasso, è risultato positivo al coronavirus: “Ho il Covid sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo”, ha reso noto Grasso, precisando che "da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene, tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma".

"Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il presidente - assicura Grasso - Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo. Incrociamo le dita e occhio al virus: è veramente infido!".