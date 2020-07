Coronavirus, in Italia scende l'indice Rt: basso rischio, virus circola tra quarantenni

L'incidenza di nuovi casi di covid-19 è stabile rispetto alla scorsa settimana e l'indice di contagio "erre con t" Rt, a livello nazionale, è di poco inferiore a 1. Lo chiarisce il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati settimanali diffusi dalla cabina di regia istituito con l'Istituto superiore di sanità che mostrano la persistenza di focolai in quasi tutte le regioni italiane.

"Molti di questi focolai sono causati da persone che provengono da Paesi ad alta incidenza. Il che rende la situazione in alcune regioni peggiore rispetto a quella di altre. È per questo necessario continuare a tenere dei comportamenti prudenti, distanziamento sociale di mascherine, igiene personale e sottoporsi a misure quarantenare nel caso in cui si provenga da Paesi ad alta incidenza".

Coronavirus, Rt sotto 1 ma casi aumentati in 9 regioni

Negli ultimi 14 giorni 6 Regioni presentano un indice di contagio (rt) superiori a 1: si tratta delle regioni dove si sono verificati recenti focolai ovvero Emilia Romagna (1,06), Lazio (1,23), Lombardia (1,14), Piemonte (1,06), Toscana (1,24) e Veneto (1,61).

Coronavirus, indice Rt regione per regione

Provincia Autonoma di Bolzano: Rt 0,14

Provincia Autonoma di Trento: Rt 0,25

Umbria: Rt 0,39

Basilicata: Rt 0,02

Abruzzo: Rt 0,21

Calabria: Rt 0,13

Sardegna: Rt 0,32

Emilia-Romagna: Rt 1,06

Lombardia: Rt 1,14

Molise: Rt 0,05

Puglia: Rt 0,07

Piemonte: Rt 1,06

Veneto: Rt 1,61

Campania: Rt 0,93

Toscana: Rt 1,24

Lazio: Rt 1,23

Valle d’Aosta: Rt 0,19

Liguria: Rt 0,78

Sicilia: Rt 0,43

Fvg: Rt 0,77

Il report di monitoraggio settimanale sull'andamento del coronavirus in Italia sottolinea come senza una adeguata prevenzione nelle prossime settimane potremmo assistere ad una inversione di tendenza con aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale.

Seppure in diminuzione infatti, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Al momento - segnala il monitoraggio - siamo in una situazione di trasmissione stazionaria a livello nazionale in cui persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all'importazione di casi da Stati esteri.

Coronavirus, in Campania multe per le mascherine

Proprio per contenere i possibili casi importati la regione Campania ha predisposto l'obbligo di quarantena per tutti coloro che arrivano da paesi esteri come specifica una nota l'Unità di crisi della regione Campania che anticipa un'ordinanza che verrà pubblicata a breve dal presidente Vincenzo De Luca. L'ordinanza prevede anche una sanzione di mille euro per chiunque non indosserà la mascherina al chiuso nei luoghi pubblici.

Previsto altresì il blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) qualora vi sia a bordo un passeggero senza mascherina, che sarà fatto scendere e multato.

Attualmente positivi: 12.301 (-103)

Deceduti: 35.097 (+5)

Dimessi/Guariti: 198.192 (+350)

Ricoverati in Terapia Intensiva:46 (-3)

Ricoverati non in TI: 713 (+0)

Tamponi: 53.334

Totale casi: 245.590 (+252)

