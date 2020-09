Quanto resiste il coronavirus sulle banconote

Quando ha fatto la sua comparsa alla fine del 2019, il nuovo coronavirus era un nemico sconosciuto: per questo ci sono voluti mesi per capirne le caratteristiche, dai meccanismi di contagio all'approccio ai malati, fino alla sua resistenza sulle diverse superfici. Infatti, il virus è in grado di sopravvivere anche all'esterno, ma i tempi variano in base al materiale in questione. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), una delle superfici su cui il coronavirus riesce a resistere un tempo maggiore riguarda una cosa che maneggiamo tutti i giorni e che quotidianamente cambiano proprietario, anche più volte al giorno: parliamo dei soldi.

Coronavirus, quanto resiste sulle banconote (e non solo)

Le ultime ricerche hanno confermato che il tempo di resistenza sulle banconote è di 4 giorni, uno dei più alti, superati però dalle mascherine, in cui il virus resta 'vivo' 7 giorni nella parte interna e oltre una settimana in quella esterna. Il tempo diminuisce a 72 ore su plastica e acciaio inossidabile, con la carica infettiva che però si dimezza nel giro di 6-7 ore. E infine 24 ore sul cartone e solo 4 ore sul rame per arrivare a un abbattimento completo dell'infettività. Sono i tempi di permanenza del coronavirus Sars-CoV-2 sulle varie superfici secondo le informazioni scientifiche ad oggi note. A riepilogarli, citando anche i dati di un rapporto dell'Iss (Istituto superiore di sanità) sul tema, sono i medici anti-fake news in un approfondimento su 'Dottore, ma è vero che...?', portale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo).

Coronavirus, l'importanza dell'igiene

La premessa è d'obbligo, puntualizzano: "Il lavaggio delle mani costituisce sempre il punto cardine di una corretta prevenzione". Ma "la pulizia regolare, seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contenimento" di Covid-19. E questo al di là del fatto che "il rilevamento della presenza di Rna virale" su una superficie "non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente infettivo". Quindi, tempistiche di permanenza a parte, "pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri le superfici e gli oggetti" è uno dei tre punti fermi che vengono indicati in questa fase dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dagli statunitensi Cdc, come dall'Oms. Gli altri due sono "garantire sempre ventilazione e ricambio d'aria adeguati", ricordano i medici, e "disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati".

Queste operazioni devono essere "tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto, come maniglie, interruttori, servizi igienici, scrivanie, cellulari, tablet, personal computer, occhiali; infine, nel caso vi sia in famiglia un caso sospetto o confermato di persona affetta da Covid-19". Questo vale per gli ambienti interni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, la pulizia delle zone esterne

All'aperto invece no. Le aree esterne "non richiedono una specifica disinfezione". Alcune strutture, come bar e ristoranti, possono richiedere azioni aggiuntive, come la disinfezione di tavoli, sedie e oggetti spesso toccati da più persone. Ma "non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di Covid-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l'ambiente". "Nessuno va in giro a leccare marciapiedi o alberi", ha avuto modo di dire lo scienziato Juan Leon a 'Science'.