Il sondaggio sulla paura: otto italiani su dieci vogliono le misure anti-Covid-19

Otto italiani su dieci dicono sì alle misure anti-Covid-19 e si dicono preoccupati per la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2. Lo dice un sondaggio realizzato dall'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza di Demos&Pi e Fondazione Unipolis di cui parla oggi Ilvo Diamanti su Repubblica, il quale dice che l'82% degli intervistati è preoccupato e i più preoccupati sono cresciuti dal 31 al 41% rispetto all'ultima rilevazione.

Ma se prima erano gli anziani la categoria più terrorizzata, ora i più preoccupati sono i giovani e gli studenti. E oggi due persone su tre pensano che l'emergenza durerà ancora a lungo: almeno un anno (il 50%) ma anche di più (il 17%). E otto persone su dieci non condividono l'idea che le misure e le regole attualmente in vigore siano troppo rigide e vadano ripensate. Al contrario, ritengono che debbano essere prorogate a lungo.

In più la paura non ha un colore politico particolare: se chi si sente di centrosinistra è preoccupato al 90%, in chi si sente di centrodestra l'indice della paura arriva fino all'80. Ilvi Diamanti fa infine sapere che, a dispetto della sovrarappresentazione nei media, i negazionisti sono pochi: meno del 5%. Invece, si conferma la relazione, evidente, fra l'in-sicurezza e la fiducia nei confronti del Premier. Visto che il consenso verso il governo e verso Conte cresce sensibilmente insieme all'indice di preoccupazione suscitato dal Covid. E all'aspettativa riguardo alla durata del contagio.