Coronavirus e terza ondata, impennata di casi in Cina: il Vietnam evacua 80mila turisti

In Cina nelle ultime 24 ore sono stati riportati 61 nuovi casi di coronavirus, 57 dei quali trasmessi localmente. E' il peggior dato da quattro mesi e mezzo a questa parte, dai 75 contagi segnalati il 6 marzo scorso. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale spiegando che la provincia occidentale di Xinjiang, dove all'inizio di luglio era stato segnalato un focolaio, ha confermato 41 positivi nel capoluogo Urumqi. Nel nordest della Cina, nelle province di Liaoning e Jilin, sono stati segnalati rispettivamente 14 e due casi. Nessun nuovo caso, invece, a Hubei, da dove è partita la pandemia. Il timore, se il numero dei casi crescerà nei prossimi giorni, è che possa essere l'inizio di una terza ondata di contagi.

In Vietnam le autorità hanno deciso di chiudere la città costiera di Da Nang e di evacuare circa 80mila persone, quasi tutti cittadini vietnamiti in vacanza nella nota località turistica, dopo che sono stati registrati quattro nuovi casi di coronavirus trasmessi localmente. L'ultimo caso di contagio nel Paese risaliva allo scorso aprile. Le operazioni di evacuazione dureranno almeno quattro giorni: il governo ha predisposto circa 100 voli al giorno da Da Nang verso 11 città del Paese. Il Paese non ha registrato vittime Covid.

About 80,000 tourists will be evacuated from #Danang to prevent transmission of #COVID19 after confirmation of three positive cases therehttps://t.co/vvQeDyg2tV pic.twitter.com/apkJyr7y9k