Coronavirus, incubo Usa con più di 1.000 morti al giorno: "Peggiorerà ancora prima di migliorare"

Numeri sempre più pesanti. Gli Stati Uniti hanno registrato martedì più di 1.000 decessi a causa della pandemia di coronavirus, il bilancio più pesante dal 7 luglio. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University riportati dalla Cnn, secondo cui ci sono stati almeno altri 1.056 morti per complicanze provocate dal Covid-19. Il 7 luglio, ricorda la Cnn, si erano contate 1.195 vittime.

Stando ai dati della Jhu, negli Usa - il Paese più colpito dalla pandemia - sono ormai 141.995 i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria su quasi 3,9 milioni di contagi dopo che si sono registrati più di 60.000 nuovi casi in 24 ore.

Donald Trump, dopo aver trascurato per mesi i dispositivi di protezione, invita ora gli americani a indossare la mascherina per fermare la 'corsa' del coronavirus. "Probabilmente, purtroppo, peggiorerà prima di migliorare", ha ammesso il presidente americano. Il tycoon, al primo briefing della task force della Casa Bianca da settimane a questa parte, ha chiesto agli americani di indossare la mascherina dopo aver lui stesso 'resistito' a lungo. "Che le mascherine vi piacciano o meno, hanno un effetto - ha detto - avranno un effetto". Poi ha ribadito di essere al lavoro "con i governatori" e, difendendo l'operato della sua Amministrazione, ha aggiunto: "Penso siamo tutti responsabili".

"Credo che con le sue parole il presidente abbia riconosciuto i suoi errori sostenendo l'uso della mascherina ed affermando che la pandemia non è un falso". Così Nancy Pelosi parlando alla Cnn commenta il fatto che Donald Trump abbia capitolato nella battaglia ideologica contro le mascherine invitando ad usarle perché, 'che piaccia o no', sono utili. "E' una epidemia che è che è peggiorata prima di migliorare a causa della sua inazione - ha continuato la Speaker della Camera riferendosi sempre a quanto detto da Trump - infatti chiaramente questo è il virus di Trump". "Se avesse detto mesi fa, indossiamo la mascherina, facciamo il distanziamento sociale invece di avere i rally o qualsiais cosa fossero, allora molte persone avrebbero seguito il suo esempio, è il presidente degli Stati Uniti", ha detto ancora la leader democratica ricordando come gli Stati Uniti si avvicinino ad avere 4 milioni di contagiati e 140mila vittime. "E' importante indossare la maschera ora - ha concluso - e sarebbe stato importante farlo a marzo invece di dirci che ad aprile saremmo tornati ad andare in chiesa insieme".

Coronavirus, in Messico più di 40mila morti

Superano quota 40.000 i morti in Messico dall'inizio della pandemia di coronavirus. I casi confermati sono oltre 356.000. Gli ultimi dati ufficiali riportati dal giornale El Universal parlano di 915 decessi in 24 ore e di un bilancio complessivo di 40.400 vittime su un totale di 356.255 casi, dopo che ne sono stati diagnosticati altri 6.859. Sono invece 227.165 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione. Il Messico, che ha segnalato il primo caso il 28 febbraio, è il quarto Paese al mondo per il triste bilancio delle vittime dopo Stati Uniti, Brasile e Regno Unito.