I consigli di Veronica Lario: "Silvio segua le terapie e si affidi ai medici"

Sono i figli a tenerla aggiornata sull'evolversi della situazione, sulle loro condizioni di salute e su quelle dell'ex marito Silvio Berlusconi, positivo al coronavirus e non asintomatico. Veronica Lario anche in questa occasione sceglie la riservatezza. "La cosa più giusta da fare, in questo frangente, è affidarsi con la massima fiducia alle terapie, seguire scrupolosamente le indicazioni dei medici" dice alla Stampa. La proverbiale discrezione la spinge a non fare alcun tipo di dichiarazione pubblica. "Non serve che unisca la mia voce al coro di auguri", avrebbe confidato ieri.

Fino a ieri pomeriggio non c'erano state telefonate con l’ex marito, con il quale è stata sposata dal 1990 al 2009. Veronica Lario si tiene aggiornata sulla risposta alle terapie dei suoi cari, sì è informata e documentata:

"Non sono un medico e non ho competenze specifiche, ma ci sono ancora troppi aspetti di questa malattia che vanno capiti".

I dubbi riguardano i tempi di arrivo del vaccino, al momento impossibili da prevedere con un certo grado di certezza. Oggi "la sola certezza disponibile è la competenza dei medici" dice l'ex first lady italiana.

Veronica Lario a metà agosto aveva pranzato con i figli Barbara, Eleonora, Luigi Berlusconi e con la quasi moglie di quest'ultimo Federica Fumagalli: lo scatto era stato pubblicato su Instagram. Barbara ed Eleonora erano di ritorno dalle vacanze insieme in Sardegna. Un lieto pranzo di ferragosto in famiglia, poco prima che il virus Sars-Cov-2 contagiasse i primi membri della famiglia Berlusconi. Per poi arrivare fino all'anziano "Presidente".