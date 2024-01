Corruzione: l'Italia al 42° posto nella classifica mondiale, la Danimarca in testa

Transparency International pubblica la classifica annuale dell'Indice di Percezione della Corruzione, collocando l'Italia al 42° posto della classifica globale dei 180 Paesi considerati. Il nostro Paese conferma il punteggio del 2022, 56 punti, calcolati attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad un pubblico di esperti. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

Al vertice Danimarca e Finlandia, in fondo l’Europa dell’Est e l’Asia centrale

A livello globale, nel CPI 2023, la Danimarca si conferma al vertice con 90 punti, seguita dalla Finlandia con 87 punti e dalla Nuova Zelanda con 85 punti. A seguire la Norvegia (con 84) e Singapore, 83 punti.

In fondo alla classifica la Somalia con 11 punti, il Venezuela, la Siria e il Sud Sudan con 13 punti, e lo Yemen con 16 punti. Se l’Europa occidentale mantiene il punteggio più alto (65), l’Africa sub-sahariana (33 punti) e l’Europa dell’Est e l’Asia centrale (35 punti) sono le aree mondiali con il punteggio più basso. La media globale rimane invariata per il dodicesimo anno consecutivo. Nell’ultimo decennio, infatti, sebbene 28 Paesi abbiano compiuto progressi significativi, altri 35 hanno subito un peggioramento.

Vent’anni dopo l’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, osserva Transparency, il progresso rimane limitato: il CPI 2023 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell’affrontare la corruzione del settore pubblico. Oltre i due terzi dei Paesi ottengono infatti un punteggio inferiore a 50 su 100. Ciò significa che più dell'80% della popolazione mondiale vive in Paesi con un CPI al di sotto della media globale di 43.

La situazione in Italia

Con un punteggio medio di 65 su 100, l'Europa occidentale e l’Unione Europea è la regione con il punteggio più alto nell'Indice di Percezione della Corruzione. Nonostante il dato positivo, secondo Transparency l’efficacia delle misure anticorruzione continua a essere compromessa dall’indebolimento dei sistemi di controlli e contrappesi sui vari poteri: gli sforzi per combattere la corruzione, afferma l'Organizzazione, sono fermi o in diminuzione in più di tre quarti dei Paesi della regione: dal 2012 su 31 Paesi valutati solo 6, tra cui l’Italia, hanno migliorato il loro punteggio, mentre 8 hanno registrato una diminuzione.

Guardando all'Ue, l’Italia so attesta al 17° posto tra i 27 Paesi membri. "Il consolidamento del punteggio del nostro Paese nel CPI 2023 conferma l’Italia nel gruppo dei Paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato che è anche frutto dell’applicazione di alcune misure normative adottate in materia di whistleblowing e di appalti pubblici", ha commentato Michele Calleri, Presidente di Transparency International Italia. "In un tempo in cui le guerre e gli altri conflitti internazionali si incancreniscono, pregiudicando i commerci e le normali migrazioni, qualcuno potrebbe pensare che, allora, la corruzione sia tollerabile e che i controlli possano attenuarsi, ma sbaglia. La corruzione nuoce all’economia e mortifica l’integrità delle persone, in ogni epoca e in ogni contesto. Occorre che la politica e i governi mantengano in cima alla loro agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione.”

Per Transparency, in Italia restano tuttora irrisolte alcune questioni che incidono negativamente sulla capacità del nostro sistema di prevenire la corruzione nel settore pubblico: carenze normative sul conflitto di interessi nei rapporti tra pubblico e privato, la mancanza di una disciplina in materia di lobbying, nonché la recente sospensione del registro dei titolari effettivi per arginare il fenomeno dell’antiriciclaggio.