Il ragazzo disteso sul tetto dell'auto che sfreccia a 130 km/h: il video è virale

Una corsa in auto per le vie cittadine con un pericoloso dettaglio: mentre l'automobilista preme l'acceleratore, c'è un ragazzo disteso sul tettuccio del mezzo e altri ancora riprendono tutto col cellulare. Quella che ha tutta l'aria di una challenge è denunciata dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook. La clip sarebbe stata girata ad Agnano (Napoli). Il condizionale è d'obbligo, lo stesso Borrelli spiega che si tratta di una segnalazione ricevuta e non di una scena vista con i suoi occhi.

"Trovo sconcertante - scrive - il video che mi è stato inviato che, come affermato da chi lo ha segnalato, sarebbe stato realizzato ad Agnano dove un gruppo di ragazzi a bordo di auto potenti si sfidano in una challenge percorrendo a 130 km/h, legati al tetto della vettura, le strade del quartiere. Il tutto poi prontamente ripreso dagli stessi protagonisti e postato sui social per farsi vanto di questa ennesima sfida dell'idiozia e dell'irresponsabilità".

Nel filmato si vedono due scene diverse. All'inizio chi gira il video riprende il tachimetro e poi sposta l'inquadratura sul tetto della propria auto, dove si vede una persona sdraiata sul tetto, offuscata elettronicamente per evitarne l'identificazione. Poi viene inquadrata un'altra auto con persona appesa, questa volta i veicoli procedono a bassa velocità.

Secondo Borrelli "È davvero preoccupante assistere a questa folle escalation tra i giovani sempre più attratti da sfide estreme e senza senso, per un pugno di like o per pochi secondi di visibilità sui social. Una deriva sulla quale bisogna intervenire tempestivamente, prima di contare nuove morti senza un perché nelle nostre strade".

