Al corso per i neo-sacerdoti ci sarà anche un esorcista

Il corso annuale per i nuovi confessori, organizzato dalla Penitenzieria apostolica, prenderà il via il 4 marzo e, tra le altre, quest'anno vedrà la presenza di padre Francesco Bamonte, membro dell’Associazione internazionale degli esorcisti. Bamonte istruirà i neo-sacerdoti sui casi di "possessione demoniaca", offrendo indicazioni su come aiutare le persone.

Il corso si svolgerà presso la Basilica di San Lorenzo in Damaso, a Roma, con l'obiettivo di offrire ai neo sacerdoti e ai candidati ai vari ordini un approfondimento formativo sul sacramento della penitenza. I partecipanti al corso saranno ricevuti in udienza dal Papa l'8 marzo.

Cosa fa l'Associazione internazionale degli esorcisti

L’Associazione internazionale esorcisti è stata fondata nel 1994 da don Gabriele Amorth e padre René Chenesseau e viene riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa come "associazione privata di fedeli".

Come specificato sul sito web dell'associazione stessa, gli obiettivi fondamentali che si prefigge riguarda la promozione della "prima formazione di base e la successiva formazione permanente degli esorcisti". Formazione fornita tramite convegni annuali nazionali ed internazionali, che "favoriscano gli incontri tra gli esorcisti" affinché "condividano le proprie esperienze e riflettano insieme sul ministero loro conferito".

Altro esplicito obiettivo è la promozione di "studi sull’esorcismo nei suoi aspetti dogmatici, biblici, liturgici, storici, pastorali e spirituali", nonché diffondere "la retta conoscenza di questo Ministero nel popolo di Dio", promuovendo "una collaborazione con persone esperte in medicina e psichiatria che siano competenti anche nelle realtà spirituali".