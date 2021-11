Corteo No Green Pass con deportati: l'ospedale ha sospeso l'ideatrice

Giusy Pace, l'ideatrice del corteo No Green pass a Novara - con i manifestanti travestiti da deportati nei lager - è stata sospesa dall'incarico di coordinatrice del personale infermieristico dell'Aou della cittadina piemontese.

Il provvedimento è stato adottato poiché l'infermiera è risultata sprovvista del certificato vaccinale previsto per gli operatori sanitari.

A confermarlo all'Adnkronos Gianfranco Zulian, dg dell'azienda ospedaliera universitaria. Zulian ha, inoltre, fatto sapere che è stato attivato l'iter per valutare un eventuale provvedimento disciplinare e si sta anche vagliando la possibilità di rivolgersi alla giustizia amministrativa per danno d'immagine nei confronti dell'Azienda ospedaliera universitaria.

Zingaretti: "Egoisti e privilegiati"

A Novara i manifestanti avevano sfilato indossando pettorine a strisce verticali bianco e grigio, qualcuna con un numero attaccato sopra, come le divise dei prigionieri di Auschwitz.

"Siete dei privilegiati che non si vaccinano e vivete liberi solo grazie al fatto che altri lo hanno fatto per voi. Egoisti perché pensate solo al vostro ego e non alla catastrofe del lavoro, sociale, economica e produttiva che provocherebbe non vaccinarsi e tornare indietro", era stato il duro attacco del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.