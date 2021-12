Cosa cambia sulle piste da sci dal 1° gennaio 2022

La stagione sciistica è ripartita con slancio dopo lo stop forzato degli anni passati legato all'emergenza Covid. Gli sciatori hanno voglia di recuperare il tempo perso ma attenzione, dal 1° gennaio 2022 cambiano alcune regole importanti sulle piste da sci: dall'assicurazione obbligatoria al casco per i minorenni. Vediamo nel dettaglio come sarà sciare da gennaio.

Sci: da gennaio 2022 assicurazione obbligatoria

Entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022 i nuovi obblighi per gli sciatori previsti dal decreto legislativo n.40 del 28 febbraio 2021. La vera novità del 2022 riguarda l'assicurazione obbligatoria per coloro che utilizzano le piste da sci alpino (escluse le piste da fondo). In particolare, lo sciatore per poter sciare nel pieno rispetto delle regole dovrà obbligatoriamente aver sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati alle persone o alle cose. Già da diversi anni i gestori delle aree sciabili attrezzate offrono agli sciatori l'opportunità di sottoscrivere assieme allo skipass anche l'assicurazione facoltativa per gli infortuni contro terzi, al costo di circa 2-3 euro al giorno (50 euro la copertura stagionale). La multa per chi viola quest'obbligo va dai 100 ai 150 euro, con immediato ritiro dello skipass.

Casco obbligatorio sulle piste da sci per i minorenni

Negli ultimi tempi l'uso del casco sulle piste da sci è diventato un must, per giovani e meno giovani. A partire da gennaio 2022, però, l'uso del casco, sinora obbligatorio solo per gli under 14, diventerà un obbligo per tutti i minorenni che praticano sci alpino, snowboard, telemark, slitta o slittino. ll casco protettivo, naturalmente, dovrà essere conforme alle caratteristiche di sicurezza. Chi non rispetta la norma, oltre a mettere seriamente a rischio la propria vita, dovrà pagare una multa tra i 100 e i 150 euro.

Le regole per sciare: precedenza e sorpasso

Rinfreschiamo un po' le regole principali da osservare sulle piste da sci relative alla precedenza, specie agli incroci, e al sorpasso. Per quanto riguarda la precedenza non cambia nulla: lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. Cosa succede agli incroci? Prima di tutto bisogna ridurre la velocità per evitare ogni collisione con gli sciatori provenienti da altre direzioni, secondo poi in prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore.

Per quanto riguarda il sorpasso è bene ricordare che lo sciatore che intende sorpassarne un altro deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sulla destra e sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

A controllare il rispetto delle regole sulle piste da sci saranno la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali. Vietato sciare in stato di ebrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

Settimane bianche più care: +9,7% rispetto al 2019

Le spese legate alle nuove regole per sciare, in particolare all'assicurazione obbligatoria e al casco per i minorenni, impatteranno sul costo totale della settimana bianca, ma solo per una piccolissima parte. Secondo Assoutenti, infatti, nel 2021 sciare costerà il 9,7% in più rispetto al 2019. I rincari - secondo l'associazione - partono dalla voce trasporti (+24% per la benzina, 18,9% per gli aerei), interessando anche gli alberghi e le strutture ricettive (+15%) e gli skipass (+9,3%). Trascorrere sette giorni sulla neve costerà in media sui 1.203 euro a persona, con un rincaro di circa +107 euro a persona. Il conto lievita fino a quasi 3.000 euro nel caso di una famiglia con un figlio di età inferiore agli 8 anni. Meglio un fine settimana sulla neve, al modico prezzo, si fa per dire, di 440 euro a persona.