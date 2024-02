Cosa hanno ottenuto alla fine gli agricoltori

Gli agricoltori ottengono le prime concessioni. Prima dall'Ue e poi dal governo italiano. Per i redditi agrari arriva l'esenzione Irpef per i redditi fino a diecimila euro. La misura ha avuto venerdì il via libera della premier Giorgia Meloni e finirà nel Milleproroghe. Certo, non si tratta di una vittoria su tutta la linea. La soglia di reddito, fissata a diecimila euro, escluderà giocoforza molti imprenditori agricoli, ma d'altra parte il provvedimento mira ad aiutare chi è davvero in difficoltà. Matteo Salvini si dice soddisfatto solo in parte. "Per me è un punto di partenza e sono convinto che si possa fare anche di più".

Meloni difende però la linea del governo. "L'esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati". La proposta dell'esecutivo, dice la premier, "è quella aiutare gli agricoltori che ne hanno bisogno limitando l'esenzione Irpef ai redditi agrari e dominicali che non eccedono l'importo di diecimila euro. In altre parole, l'esenzione dell'Irpef deve essere un intervento per i più deboli che risulti un sostegno concreto a chi produce e non un privilegio".

La partita aperta in Europa

La partita degli agricoltori però si gioca anche a Bruxelles, o meglio a Strasburgo, dove qualche giorno fa - nel corso della plenaria del Parlamento Ue - von der Leyen ha annunciato che la commissione europera ritirerà la proposta di regolamento Sur (sustainable use regulation), mirata a promuovere l'uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura. Si tratta di una proposta molto contestata dagli imprenditori del settore che però viaggiava già su un binario morto. Von der Leyen ha inoltre promesso l'introduzione di "etichettature premium" per valorizzare i prodotti meritevoli e "incentivi veri" che "vadano oltre la semplice perdita di rendimento". Quali siano questi incentivi però è ancora tutto da definire. Si tratta dunque di misure che dovranno essere ancora studiate e deliberate. Oggi l'Ue sostiene il settore con i sussidi della Politica agricola comune (Pac). I beneficiari totali sono quasi sette milioni, ma alla maggioranza arrivano spiccioli per la sopravvivenza, mentre un numero esiguo di maxi-consorzi e cooperative assorbe gran parte dei soldi (qui i dettagli).

La lettera sul palco dell'Ariston

Intanto, tornando all'Italia, ieri il movimento dei trattori ha annullato la manifestazione prevista a piazza San Giovanni a Roma. Un segnale di distensione. E venerdì sera, nel corso della penultima serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha letto una sintesi del documento firmato dal collettivo 'Riscatto Agricolo'. Nel testo gli agricoltori si scagliano contro "politiche comunitarie quali il green deal, la direttiva sulla qualità dell'aria o il regolamento sui fitofarmaci, fortunatamente ritirata dalla Commissione Ue - si legge - grazie alle nostre proteste". Politiche che vengono definite "eccessivamente sbilanciate a favore dell'ambiente" e che "vanno a discapito di tutta l'agricoltura italiana, con particolare riferimento alle piccole aziende".