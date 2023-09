Opinione pubblica sconvolta per quanto accaduto. "Non aveva mai creato alcun tipo di problema all'uomo" - dichiara il Parco Nazionale d'Abruzzo

Amarena è stata uccisa. L'orsa simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo è stata colpita da una fucilata esplosa da un 56enne giovedì 31 agosto, verso le ore 23, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall’Area Contigua. Sul posto sono intervenute le guardie del Parco, in servizio di sorveglianza.

"Non aveva mai creato alcun tipo di problema all'uomo" - aveva dichiarato chi l'aveva avvistata in precedenza. In questo video l'ultimo avvistamento mentre si aggirava indisturbata con i suoi cuccioli tra le vie di un paese vicino.

