Covid, così due anni fa iniziò tutto: l'avviso urgente del 31 dicembre 2019

Due anni fa oggi, era il 31 dicembre 2019. La Commissione sanitaria di Wuhan invia un avviso urgente, segnalando casi di polmonite non identificata in un mercato del pesce. È il primo riferimento ufficiale a quella che diventerà una pandemia. All'epoca il virus non era ancora stato identificato. Intorno all'autunno del 2019, le autorità sanitarie della città di Wuhan in Cina (circa 11 milioni di abitanti), riscontrarono i primi casi di pazienti che mostravano i sintomi di una "polmonite di causa sconosciuta".

La diffusione della malattia venne comunicata per la prima volta dalle autorità cinesi all'organizzazione mondiale della sanità l'ultimo giorno del 2019. Il ceppo responsabile della pandemia è stato identificato nei primi giorni di gennaio 2020 e denominato ufficialmente Coronavirus 2 della Sindrome Respiratoria Acuta Severa, abbreviato SARS-CoV-2. Il genoma del SARS-CoV-2 è stato per prima sequenziato e pubblicato il 10 gennaio 2020. L'11 febbraio 2020 l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.

Da allora, nel mondo sono stati accertati 286 milioni di casi e 5 milioni e 400mila morti.

2 years ago today: The Wuhan Health Commission sends an urgent notice, reporting cases of unidentified pneumonia at a seafood market. It's the first official word about COVID-19. pic.twitter.com/MxItMuVCIU