Il Covid ha fatto 5 milioni di morti: cancro e droghe ne fanno il doppio ogni anno

La pandemia da Covid-19 ha oltrepassato nelle ultime ore il triste record di cinque milioni di vittime. I dati sono stati diffusi dalla Johns Hopkins University e testimoniano, ancora una volta, gli enormi danni prodotti dal virus.

Tuttavia i numeri vanno inquadrati in contesti più ampi per poter essere davvero 'pesati'. Consultando le informazioni diffuse sul sito OurWorldinData, si scopre che ogni anno muoiono prematuramente 5 milioni di persone a causa dell'inquinamento atmosferico. Per non parlare del fumo di sigaretta, responsabile del decesso di 8,1 milioni di individui (metà dei quali aveva meno di 70 anni).

Il cancro continua ad uccidere 9,6 milioni di persone ogni anno (anche qui il 54% aveva meno di 70 anni) mentre droghe e alcool mietono 11,8 milioni di vittime, per metà under 50.

Infine, le tristi statistiche dei bambini deceduti: 15mila al giorno, una strage silenziosa che raramente fa notizia. La polmonite (non da Covid) rimane - da 30 anni - la prima imputata: delle 2,6 milioni di vittime annuali, un terzo erano bimbi con meno di 5 anni. Le altre cause di mortalità infantile sono nascita pretermine e diarrea (che in totale uccide 1,6 milioni di persone ogni anno).

"La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone", ha ammonito tempo fa Papa Bergoglio.

I numeri sembrano dargli ragione.