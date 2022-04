Il paziente positivo al Covid per 505 giorni consecutivi

I medici nel Regno Unito hanno chiesto nuove cure urgenti per eliminare le infezioni persistenti da Covid dopo aver identificato la prima persona al mondo nota per aver ospitato il virus per più di un anno. Non si tratta di Long Covid, in cui il virus viene eliminato dal corpo ma i sintomi persistono. Il virus in alcuni casi non se ne va.

Un paziente nel Regno Unito ha avuto il COVID-19 per quasi un anno e mezzo. L'uomo aveva un sistema immunitario gravemente indebolito. Ben cinquecentocinque giorni di Covid: è il periodo più lungo di positiività noto. In precedenza la durata più lunga era stata di 335 giorni. Il caso sarà presentato dai ricercatori del Regno Unito al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (Eccmid) che si svolgerà a Lisbona dal 23 al 26 aprile. Lo studio è opera di un gruppo di ricercatori del King's College London e del Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust: sono stati monitorati e analizzati i casi di nove pazienti immunocompromessi, risultati positivi al tampone per almeno due mesi. Le infezioni sono durate in media 73 giorni, ma in due pazienti è stata rilevata per più di un anno. Va specificato che si tratta di pazienti, esaminati tra marzo 2020 e dicembre 2021, il cui sistema immunitario era indebolito per svariate ragioni: trapianto d'organo, Hiv, cancro o terapie mediche per altre patologie.

Lo studio

Non c'è modo di sapere con certezza se sia stata realmente l'infezione da COVID-19 più duratura perché non tutti vengono testati, specialmente su base regolare come questo caso. I ricercatori hanno anche studiato una delle prime infezioni occulte da Covid-19, ovvero casi in cui si pensava che il paziente avesse eliminato il virus perché risultava negativo al tampone, ma che poi successivamente è risultato nuovamente positivo. "Le infezioni occulte sono state descritte anche con altri virus come quelli che causano l'ebola o l'epatite B. Si tratta di qualcosa di diverso dal Long Covid perché in questi casi si pensa generalmente che il virus sia stato eliminato dal corpo anche se i sintomi persistono", spiegano i ricercatori.

Nel loro studio, invece, il paziente era sintomatico ed è risultato positivo al Covid prima di riprendersi. Successivamente è risultato negativo a vari test prima di sviluppare nuovamente i sintomi di Covid diversi mesi dopo. "Un test PCR - fanno sapere gli esperti - è risultato positivo e il sequenziamento del genoma del virus a questo punto ha mostrato che l'infezione era causata dalla variante Alpha, che però era stata eliminata dal Regno Unito". La "sequenza" suggerisce che il virus fosse presente nell'organismo sin dall'infezione iniziale ma era rimasto inosservato.

Il virus Sars-Cov-2 cambia nel corso del tempo nei soggetti immunocompromessi. "Alcune delle nuove varianti di Covid-19 emerse nel corso dei mesi - dice il primo autore dello studio Luke Blagdon Snell del Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust - si trasmettono più facilmente, causano una malattia più grave o rendono i vaccini meno efficaci. Una possibile teoria è che queste varianti evolvano nei soggetti con un sistema immunitario indebolito da patologie o trattamenti medici come la chemioterapia e che proprio per questo possono avere un'infezione persistente di Sars-Cov-2".

Le mutazioni del virus

Cinque dei nove pazienti hanno sviluppato mutazioni multiple associate alle varianti Alpha, Delta e Omicron. Il virus di un individuo conteneva addirittura 10 mutazioni: "E' prova che le mutazioni riscontrate nelle varianti più preoccupanti insorgono nei pazienti immunocompromessi e quindi supporta anche l'idea che nuove varianti dei virus possano svilupparsi proprio a partire da questi soggetti", continua Snell, aggiungendo: "Non sappiamo se le precedenti varianti che hanno destato preoccupazione come Alpha, Delta e Omicron siano nate proprio in questo modo".

La persona con l'infezione nota più lunga è risultata positiva all'inizio del 2020, è stata trattata con il farmaco antivirale remdesivir ed è morta nel 2021.Cinque dei nove pazienti sono sopravvissuti. Due sono guariti senza alcun trattamento, due hanno eliminato l'infezione grazie alle terapie anticorpali e antivirali e un individuo ha ancora un'infezione in corso. All'ultimo controllo all'inizio del 2022, risultava ancora positivo al tampone per un totale di 412 giorni di infezione. Il paziente è in cura con gli anticorpi monoclonali, ma se dovesse risultare ancora positivo al prossimo controllo, probabilmente supererà anche i 505 giorni di contagio descritti nello studio. "Gli immunocompromessi con un'infezione persistente hanno scarsi risultati - spiega Gaia Nebbia, coautrice della ricerca -. Ed è urgente trovare nuove strategie di trattamento per eliminare la loro infezione".