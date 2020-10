L'appello del poliziotto dal letto d'ospedale: "Il Covid esiste, io ce l'ho nei polmoni"

"A chi ha dei dubbi voglio dire che il Covid esiste. Io ce l’ho nei polmoni e mi sta dando dei seri problemi respiratori". Ciro, 53 anni, parla ancora con molta fatica ma a dire la sua ci teneva troppo. Dal 15 ottobre è ricoverato per Covid all'Ospedale Rummo di Benevento perché a Napoli non c'era più posto: ha passato momento difficili, ma ora il peggio sembra alle spalle. Quando interviene in diretta alla Radiazza, programma radiofonico condotto da Gianni Simioli e dall'amico e consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, ha la voce commossa. "Rispetto all’inizio le mie condizioni sono stabili e in via di miglioramento".

"Basta con i numeri, servono medici che salvano vite"

Quello di Ciro, che nella vita fa l’agente di polizia penitenziaria, è un appello rivolto ai negazionisti e a chi minimizza. Ma non solo. Si rivolge anche ai politici. "Basta con i numeri e le statistiche, servono risorse in ambito sanitario: medici e infermieri per salvare le vite umane". La voce è rotta dall’emozione e dalla fatica della malattia. Ciro pensa di essersi contagiato in ambito familiare. "Sono una di quelle persone che ha messo sempre la sicurezza al primo posto. È stata una tegola che mi è caduta addosso senza alcuna negligenza da parte mia".

Le difficoltà sono iniziate "una volta che il coronavirus ha preso possesso dei polmoni". La terapia non prevede altro che "cortisone e ossiegeno, non c’è altra medicina disponibile sul mercato. All’inizio non potevo parlare assolutamente - racconta l’agente -, ora gradualmente la situazione si sta stabilizzando grazie alla professionalità del personale sanitario che fa miracoli per salvare le vite umane". Poi un appello alla politica: "Basta giocare con i monopattini, le biciclette e i banchi a rotelle. Bisogna salvaguardare la vita umana".

Napoli, l'appello del poliziotto dal letto di ospedale: audio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Credit video: la Radiazza)