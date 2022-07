Covid, i contagi sono 100 volte più di quelli di un anno fa e l'Rt sale ancora

Non è scomparso, non è attenuato, il Covid continua a correre e lo fa molto più dello scorso anno. Rispetto allo stesso periodo di luglio 2021 abbiamo "cento volte più contagi e quattro volte più ricoveri". A tradurre in numeri quanto accace è Enrico Coscioni, presidente di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Coscioni parla di "criticità fortissime" con "i pronto soccorso di tutti gli ospedali d'Italia esplodono per il problema Covid". Il forte rialzo dei casi Covid trova conferma nel consueto monitoraggio della cabina di regia dell'istituto superiore di sanità attesta il peggioramento della situazione. Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 1071 ogni 100.000 abitanti (01/07/2022 -07/07/2022) contro 763 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (24/06/2022 -30/06/2022).

Secondo l'ultima rilevazione dell'Agenas, aggiornata al 6 luglio, in area non critica il 13% dei posti letto è occupato da malati Covid. Si scende al 4% se si guardano le Terapie intensive. Il confronto col 6 luglio 2022 è impietoso: i malati Covid occupavano solo il 2% delle rianimazioni e il 2% dei reparti ordinari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati della cabina di regia

Anche il consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia dell'istituto superiore di sanità attesta il peggioramento della situazione. Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 1071 ogni 100.000 abitanti (01/07/2022 -07/07/2022) contro 763 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (24/06/2022 -30/06/2022).

? Nel periodo 15 giugno – 28 giugno 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente e oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch’esso sopra la soglia epidemica: Rt=1,24 (1,21-1,28) al 28/06/2022 contro Rt=1,22 (1,18-1,26) al 20/06/2022.

? Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 7 luglio) contro il 2,6% del 30 giugno. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,3% contro il 10,3% del 30 giugno.

? Nessuna Regione o Provincia autonoma è classificata a rischio basso. 12 sono classificate a rischio moderato e 2 sono ad alta probabilità di progressione, mentre 9 sono classificate a rischio alto.

? La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento: oggi 10% contro il 9% della scorsa settimana. In diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (41% contro 44%), e in aumento la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% contro 47%).

Riccardi: "Ondata forte, si poteva evitare"

Critico Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e ordinario di Igiene all'università Cattolica, che ospite di Sky Tg24 dice: "Siamo in un'ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare non rimuovendo tutte le misure di sicurezza" contro i contagi Covid-19. "Tutti i Paesi, invece, non solo l'Italia, hanno rinunciato a combattere il virus. E il virus poi ti castiga".