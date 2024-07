Il Covid è tornato (per rovinarci le vacanze): i sintomi della nuova variante Kp.3

Nuova impennata di casi Covid. Che i contagi abbiano iniziato a correre lo dicono i bollettini settimanali del ministero della Salute, ma anche i dati dei medici di famiglia. L'ultimo report della Cabina di regia Iss-ministero della Salute, pubblicato venerdì scorso, certificava 5.503 contagi tra il 4 e il 10 luglio, in crescita rispetto ai 3.855 della settimana precedente e più del doppio rispetto ai 2.505 registrati due settimane prima. Si tratta, beninteso, di dati ampiamente sottistimati visto che la maggior parte dei tamponi vengono fatti a casa e non c'è alcun obbligo di comunicare un'eventuale positività.

Secondo la Federazione nazionale medici di medicina generale (Fimmg), il fatto che siamo nel bel mezzo di un picco estivo è invece ben noto ai medici di famiglia. Stando ai numeri della rete della Fimmg Roma nel Lazio si registrano "da 1 a 3 casi per medico al giorno, con una diffusione non monitorata dai numeri nazionali, poiché è stato notevolmente ridotto il sistema di rilevamento dei tamponi". I numeri del Covid, si legge in una nota, "stanno risalendo in modo importante, con rischi reali per le persone anziane e debilitate, al punto che la federazione ha già inviato un alert ai medici di famiglia con le misure da intraprendere".

Anche a Milano c'è qualche campanello d'allarme. Cresce l'afflusso negli ambulatori di cure primarie in tutta la città metropolitana. I pazienti hanno sintomi tipici delle infezioni respiratorie. Troppi casi di influenza, considerata la stagione. Potrebbe trattarsi di Covid. Ma i medici denunciano: "Non tutti si vogliono sottoporre al tampone". "Di forme simil-influenzali ce ne sono e ce ne sono di più di quelle che vediamo di solito in questa stagione nei nostri studi" dice all'Adnkronos Anna Pozzi, segretaria provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale di Milano. "Le persone ricordano ancora quando si faceva il test e dovevano chiudersi isolate in casa, non considerano o non hanno capito che invece adesso con le dovute precauzioni si può uscire, per cui diventa molto difficile. Secondo Anna Pozzi, tra le persone che decidono di sottoporsi al tampone i positivi sono quasi l'80%. Non si tratta di allarmismo "perché comunque le forme sono piuttosto leggere e quindi si possono ben controllare".

I sintomi della nuova variante Kp.3

Insomma, il picco dei casi sta arrivando proprio alla vigilia delle ferie d'agosto. Con molti italiani che temono di ammalarsi proprio in procinto di chiudere le valigia e partie per le vacanze. I casi sono trainati dalla nuova variante Kp.3 che nelle scorse settimane si è diffusa velocemente negli Usa e ora sembra arrivata anche in Europa. Secondo la portavoce dei Cdc statunitensi, Rosa Norman, i sintomi di questo ceppo sarebbero:

Tosse;

Mancanza di respiro o difficoltà respiratorie;

Fatica;

Dolori muscolari o corporei;

Mal di testa;

Nuova perdita del gusto o dell'olfatto;

Mal di gola;

Al momento non sembrano esserci evidenze che la nuova variante provochi sintomi più gravi rispetti ai ceppi precedenti. Anna Pozzi rassicura: "La situazione è tranquilla, non abbiamo registrato un aumento dei ricoveri ospedalieri. Quello che è abbastanza strano è l'afflusso elevato di persone con sintomi parainfluenzali".