Bambini bersaglio del Covid: pochi vaccinati e ricoveri triplicati in sette giorni

Troppi bambini ancora senza "scudo" contro il Covid e troppi ricoveri ospedalieri. A lanciare l'allarme è la Società italiana di pediatria (Sip). "Attualmente solo il 7% dei 3.656.069 bambini italiani tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale" anti Covid "con due dosi e il 27% è stato immunizzato con la prima dose", ma "più di 2 milioni e mezzo di bambini non hanno ancora ricevuto alcuna protezione", spiega Rocco Russo, responsabile tavolo tecnico vaccinazioni della Sip.

Da qui l'appello: "Esortiamo i genitori a iniziare al più presto il ciclo vaccinale per il loro figli, cosi come ricordiamo ai genitori dei bambini immunizzati con la prima dose l'importanza di completare nei tempi previsti il ciclo vaccinale, in maniera tale da offrire ai propri figli la più ampia protezione nei confronti del virus pandemico".

La mancata vaccinazione cammina di pari passo con l'ospedalizzazione. Secondo quanto riferito da Annamaria Staiano, presidente della Società di pediatria, "nell'ultima settimana nei bambini tra 5 e 11 anni, per i quali è disponibile un vaccino sicuro ed efficace, sono state registrate circa 400 ospedalizzazioni (113 la settimana precedente) sulle 834 complessive che hanno riguardato la popolazione 0-19 anni".