Covid, come stanno i nostri bambini e come gestire i contagi

Sempre meno bambini ricoverati per Covid negli ospedali pediatrici italiani. Scendono a 122 i piccoli degenti, cioè il 30% in meno rispetto alla settimana scorsa. Il trend del calo è iniziato lentamente il 10 gennaio, quando i ricoveri erano 212, il 40% in più rispetto a oggi, per passare a 206 il 17 gennaio e a 210 il 24 gennaio e di nuovo il 31. Poi si è passati a 188 il 7 febbraio e a 172 il 14. I dati sono forniti dall'Aopi, l'Associazione ospedali pediatrici italiani.

Dei 122 bambini ricoverati, 73 hanno tra 0-4 anni d'età e 49 tra 5-18 anni. Solo 3 sono ricoverati in terapia intensiva, 119 in area medica. Dei ricoverati in area medica e intensiva fra i 5 e i 18 anni d'età, il 69,4% è non vaccinato.

A oggi, martedì 22 febbraio, secondo il report pubblicato sul sito del Governo, ha ricevuto almeno una dose di vaccino solo il 36,76% della popolazione 5-11 anni mentre ha completato il ciclo vaccinale il 28,56%.

Come gestire i bimbi positivi a casa

Una nuova circolare del ministero della Salute aggiorna le indicazioni per la "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da sars-cov-2" con un focus sulle "Indicazioni relative alla gestione domiciliare del Covid-19 in età pediatrica ed evolutiva". Nei bambini asintomatici "non occorre somministrare alcun farmaco, mentre in quelli che accusano sintomi simil-influenzali è consigliabile, in caso di necessità (febbre superiore a 38,5°C, mal di gola, cefalea, dolori articolari), su indicazione del pediatra curante, somministrare terapia sintomatica con Paracetamolo (10-15 mg/kg/dose ogni 4-6 ore) o Ibuprofene (da 20 mg a 30 mg per kg di peso corporeo al giorno, sempre a stomaco pieno, divisi in tre dosi, ogni 6-8 ore). Durante la malattia è opportuno che il paziente stia a riposo e che assuma liquidi".

Il decalogo dei pediatri

Queste le dieci regole pratiche stilate dai pediatri attraverso la Società italiana di pediatria (Sip) per la gestione a casa del bambino e dell'adolescente positivo.