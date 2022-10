Covid, chi finisce oggi in ospedale: parla Bassetti

Gli esperti Covid tornano a far sentire la propria voce, in vista dell’arrivo della preannunciata nuova ondata autunnale. Secondo Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma, questa nuova ondata pandemica “purtroppo troverà in larga parte gli italiani impreparati perché molti soprattutto anziani non si sono vaccinati con la quarta dose e quindi di fatto non sono protetti contro la malattia grave".

Chi rischia di ammalarsi gravemente? Finora solo 3,3 milioni d’italiani hanno deciso di fare la quarta dose di vaccino, contro gli oltre 40 milioni che hanno ricevuto il vaccino tre volte. Con questi numeri il rischio di ammalarsi gravemente di Covid aumenta soprattutto per gli anziani e i soggetti fragili che non hanno ancora fatto la quarta dose, spiega Matteo Bassetti. “Bisogna accelerare con le quarte dosi per over 65 e fragili. Sono ancora troppo poche. Iniziano ad arrivare in ospedale con forme, anche impegnative le persone (anziane e fragili) che hanno fatto terza dose oltre 8-10 mesi prima. Non serve vaccinare i 20enni oggi”, ha scritto il virologo su twitter.

La nuova ondata Covid: a che punto siamo

Come previsto con l'avvicinarsi della stagione più fredda i contagi hanno ricominciato a crescere, ma non siamo ancora su livelli allarmanti. Secondo i dati Agenas, le ospedalizzazioni sono in aumento ma i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid sono pari al 2%, una percentuale che sale all'8% se consideriamo i posti letto in area non critica. I nuovi casi di coronavirus registrati tra lunedì e giovedì sono 162.279 contro i 129.040 notificati nello stesso periodo della settimana scorsa e gli 80.371 di due settimane fa.

Le vaccinazioni registrano un lieve aumento in questi ultimi giorni ma sono ancora troppo poche, dichiara il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, ricordando che la stagione influenzale è in arrivo e sui mezzi pubblici si è detto addio all'obbligo di mascherina.

Nel frattempo Il virologo Roberto Burioni ha dichiarato di aver preso il Covid, ma di stare abbastanza bene grazie alla quarta dose fatta una settimana prima. “Erano due anni e mezzo che il virus aspettava di colpirmi, c'è riuscito", ma ho solo “un po' di febbre, un po' di tosse, un po' di mal di testa”. “Se non avessi fatto il vaccino probabilmente adesso sarei in una stanza di ospedale”, ha scritto il virologo su twitter.