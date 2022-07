Covid, salgono contagi e decessi: oggi quasi 100 morti

Nuovo boom di positivi al Covid in Italia durante la stagione estiva, in cui per la prima volta, dall’inizio della pandemia, non c’è l’obbligo di indossare le mascherine. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 132.274 casi di coronavirus, superando i 100mila segnalati per la prima volta dall'8 febbraio del 2022.

Sale anche il numero delle vittime: nella giornata di oggi 5 luglio si registrano 94 morti. Tornano a riempirsi i reparti ospedalieri. La percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti con Covid-19 è tornata al 12 per cento. E' stabile invece al 3 per cento la percentuale delle terapie intensive occupate. Entrambi i parametri erano, esattamente un anno fa, al 2 per cento.

Nuova variante di Omicron

Con la sottovariante di Omicron BA.2.75, segnalata dall'India e 'osservata speciale' perché "più contagiosa anche di Omicron 5, si rischia un R0 superiore a 20". Significa che una persona infetta potrebbe contagiarne 20, spiega Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

"Speriamo non prenda il sopravvento", si augura l'esperto su Facebook, dopo aver già messo in guardia sul nuovo mutante con un tweet. "Occorre fare attenzione senza allarmare troppo le persone", ribadisce.