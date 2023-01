Le cinque misure contro il Covid da non trascurare per l'Oms

Nessuna minaccia imminente per l'Europa dall'ondata Covid che sta impegnando la Cina, ma l'esigenza di mantenere alta l'attenzione. Questa la linea dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, Hans Henri Kluge, ha tenuto la prima conferenza stampa del 2023 per fare il punto sul Covid.

Per l'Oms l'Europa deve continuare ad agire su cinque punti:

continuare a vaccinare la popolazione;

somministrare ulteriori dosi di vaccino ai gruppi prioritari;

promuovere l'uso della mascherina al chiuso e nei trasporti pubblici;

ventilare gli spazi affollati e pubblici come scuole, bar e ristoranti, uffici open space e trasporti pubblici;

fornire terapie precoci e appropriate ai pazienti a rischio di malattia grave.

"Entrando nel 2023, i paesi di tutta Europa e dell'Asia centrale - ha sottolineato Hans Henri Kluge - devono raddoppiare i loro sforzi per attuare strategie di comprovata efficacia ed evitare di essere compiacenti. Ciò significa reinvestire urgentemente e impegnarsi nuovamente per una maggiore sorveglianza virologica e genomica, compresa la sorveglianza delle acque reflue, se possibile. Ciò significa investire e salvaguardare la forza lavoro sanitaria la cui situazione precaria in molti luoghi potrebbe minare l'effettiva erogazione dei servizi sanitari". Per Kluge tre sono le parole chiave da seguire "mentre entriamo nel quarto anno della pandemia per garantire un futuro più sano e sicuro per tutti": "scienza, sorveglianza, responsabilità".

L'ultima variante che ha messo in allerta gli esperti si chiama Kraken. Il suo nome ufficiale è XBB.1.5 ed è entrata a far parte dell'ormai numerosa famiglia di Omicron e sta crescendo rapidamente negli Stati Uniti e in altri Paesi. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, comunque, al momento "non esiste indicazione di una maggiore gravità associata a queste sottovarianti in monitoraggio rispetto a precedenti lignaggi Omicron".

Sul fronte dei controlli, al momento l'Oms non raccomanda test e altre misure per i passeggeri in arrivo in Europa dagli Stati Uniti. Secondo Catherine Smallwood, responsabile Oms Europa per le emergenze, "i passeggeri dovrebbero indossare le mascherine in ambienti ad alto rischio come i lunghi voli aerei. Questa è la raccomandazione dell'Oms, per tutti i viaggiatori da qualunque Paese con una trasmissione locale di Covid-19, praticamente tutto il mondo". Bene però potenziare i sistemi di sorveglianza genomica per essere in grado di intercettare subito le varianti e "valutare il rischio, la velocità di diffusione, le caratteristiche nel contesto europeo, che è diverso dagli Usa".

In riferimento ai test per i viaggiatori che provengono dalla Cina e alle proteste del Paese del Dragone, l'Oms spiega che "scientificamente non c'è una minaccia imminente per l'Europa, perché le varanti in circolazione in Cina sono le stesse che circolano in Europa" ma definisce "non irragionevole" adottare "misure precauzionali". Queste hanno lo scopo di "proteggere le popolazioni mentre siamo in attesa di informazioni più dettagliate dalla Cina condivise attraverso database accessibili al pubblico. Per quei Paesi della regione europea che stanno introducendo tali misure precauzionali sui viaggi, chiediamo che siano basate sulla scienza, proporzionate e non discriminatorie".

Nettamente di avviso diverso è Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Io non so chi sia Hans Kluge ma sbaglia di grosso. Basta guardare i numeri della Cina e non ci vuole un genio per capire che la situazione è molto difficile. Ora se diventerà un problema per l'Europa non lo so ma essere così sicuri come afferma l'Oms Europa stride un po'. Erano gli stessi che un anno fa ci riprendevano perché volevamo togliere le mascherine. Sono ridicoli, la credibilità dell'Oms Europa insieme agli Ecdc è ai minimi termini". "Io non so - rincara la dose Bassetti - se dobbiamo essere preoccupati per l'Italia ma in Cina non c'è una buona situazione e non si può avere certezza che non ci sarà impatto significativo su altri Paesi". Così, commenta le parole di Hans Kluge, direttore dell'Oms Europa, che in conferenza stampa ha detto che "al momento non ritiene che l'ondata in corso in Cina avrà un impatto significativo sulla situazione epidemiologica di Covid-19 nella regione europea dell'Oms".