Chi deve fare i nuovi vaccini contro il Covid: la circolare del ministero della Salute

Torna l'autunno e la brutta stagione e tornano, puntuali, anche i timori legati alla diffusione del Covid. E arriva la prima circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia.

Il nuovo vaccino monovalente utilizzato sarà, per ora, il Comirnaty (Omicron XBB 1.5) di Pfizer-BionTech. Nel documento si precisa che il richiamo vaccinale è raccomandato a distanza di 6 mesi dall’ultima dose ricevuta o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo), a prescindere dal numero di eventi pregressi (dosi ricevute o diagnosi di infezione)" e "di norma" ha validità di 12 mesi.

Ma non è diretto a tutti, almeno per il momento. Le categorie da proteggere sono, come al solito, i fragili e gli over 60. "Una dose di richiamo del vaccino Covid, con la descritta formulazione aggiornata, viene offerta attivamente alle categorie" a rischio, over 60, ospiti delle strutture per lungodegenti, fragili, donne in gravidanza e postpartum; operatori sanitari e sociosanitari. "A richiesta e previa disponibilità di dosi" si legge nella circolare, "la vaccinazione può essere resa disponibile anche a coloro che non rientrano nelle categorie" a rischio. Il richiamo, di norma, ha una valenza di 12 mesi".

La priorità verrà comunque data ai più anziani. Nella stessa circolare viene infatti specificato che "in fase di avvio della campagna, la vaccinazione" anti-Covid "pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di persone indicati e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie, sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari".

Continua a leggere su Today...