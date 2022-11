Covid, 533 morti in una settimana e contagi in aumento: quando arriverà il prossimo picco

Nella settimana tra il 10 e il 17 novembre sono stati registrati in Italia 208.346 nuovi casi di Covid-19 e 533 decessi. Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, il 10 novembre il totale dei casi Covid era pari a 23.823.192 rispetto ai 24.031.538 del 17 novembre, i decessi totali sono passati da 179.985 a 180.518. In aumento anche i ricoveri (+625), le terapie intensive (+44): Al 17 novembre i ricoverati con sintomi sono 6.981 rispetto a 6.356 al 10 novembre (+625), mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 203 a 247 (+44). Il totale tamponi effettuati è pari a 255.780.377 al 17 novembre, contro 254.586.854 al 10 novembre, per un totale di 1.193.523 nell'ultima settimana.

"Prossimo picco dopo metà dicembre"

L'aumento dei contagi registrato nell'ultima settimana potrebbe essere l'inizio di una nuova ondata, almeno secondo il virologo Fabrizio Pregliasco: "La nuova ondata di Covid in Italia è cominciata. I dati del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, in crescita dopo diverse settimane di calo, evidenziano l'inizio di un rialzo atteso". Un "rialzo" che secondo l'esperto, docente di Igiene all'Università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio, dovrebbe proseguire e caratterizzare anche il Natale, con un picco che ci si può aspettare "dopo la metà di dicembre".

"Come ho detto - sottolinea Pregliasco - penso che sarà un'onda, o almeno i modelli matematici così ci dicono, e non un'ondata intesa come una situazione pesante, con punte elevate. Però ci indica ciò che dobbiamo ancora attenderci via via che l'inverno procederà". Perché "oltre a questo rialzo delle infezioni da Sars-CoV-2 - precisa il virologo - siamo già vedendo anche un incremento dell'influenza. Quindi siamo nel mezzo di una classica pre-stagione influenzale, con l'aggiunta di una quota di Covid".

Covid, la variante dominante

Aumenta la prevalenza in Italia della sottovariante Omicron BA.5, BQ.1, ribattezzata 'Cerberus'. "Analogamente a quanto segnalato in altri Paesi in questa indagine si evidenzia BQ.1 in significativo aumento, con una prevalenza pari a 30,7%". Lo sottolinea la flash survey condotta dall?Istituto superiore di sanità (Iss) e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, con i dati relativi all?8 novembre scorso. In particolare, secondo l'indagine rapida, "la variante BQ.1 è attenzionata a livello internazionale per la presenza di ulteriori mutazioni rispetto a BA.5, (quali ad esempio la mutazione R346T caratteristica di BQ.1.1), nella sequenza codificante la proteina spike, mostrando un significativo vantaggio di crescita rispetto ad altre varianti", ricordano gli esperti.

"In Italia - prosegue l'indagine - l?8 novembre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 99,8%, con la sottovariante Ba.5 largamente predominante e una quota di ricombinanti omicron/omicron, costituita dalla sola Xbb.1, pari al 2,4%". "Il sotto-lignaggio Xbb - conclude il report - è una variante ricombinante di due sotto-lignaggi omicron (BJ.1 e BM.1.1.1) altamente trasmissibili e con mutazioni potenzialmente associate a immuno-evasione. In questa indagine un sottolignaggio di Xbb (Xbb.1) è stato identificato in 38 sequenze (prevalenza 2.4%) contro le 2 sequenze identificate nell?indagine precedente".