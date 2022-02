Come finirà col covid: 4 scenari, dal migliore al peggiore

Il virus sta rallentando, con la curva pandemica in discesa da qualche giorno. La conferma arriva non solo dai nuovi casi registrati nei bollettini quotidiani, ma soprattutto dagli ospedali: secondo le ultime rilevazioni di Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 cala al 12% (-1% in 24 ore) in Italia e cala anche in dieci regioni, tra cui Lombardia, Marche e Piemonte, come abbiamo spiegato qui.

Ma come finirà col covid? Cosa dobbiamo aspettarci? Il governo britannico ha chiesto a un gruppo di accademici di fornire un'opinione consensuale sugli sviluppi della pandemia. Il gruppo ha elaborato quattro scenari, dal migliore al peggiore. "In sostanza la scienza si aspetta varianti tendenzialmente più trasmissibili e intrinsicamente più severe, ma con severità effettiva potenzialmente alleviata dall'immunità diffusa, gli interventi farmacologici e comportamentali", ha spiegato Giorgio Gilestro, neurobiologo e professore associato all'Imperial College di Londra. Di seguito, i quattro scenari sull'evoluzione della pandemia ipotizzati dagli studiosi. I due centrali sono considerati più probabili.

Scenario 1, l'ipotesi migliore. Emergono ulteriori varianti, ma non c'è un'evoluzione antigenica importante, né guadagni nella trasmissibilità o un ritorno alla gravità intrinseca comparabile a Delta. Minima ulteriore fuga dagli attuali vaccini e dall'immunità indotta dall'infezione. Minor numero di focolai stagionali/regionali dovuti a immunità calante e/o cambiamenti antigenici minori. Vaccini esistenti usati annualmente per rafforzare solo i vulnerabili. Gli antivirali hanno un impatto significativo su mortalità e morbilità e rimangono efficaci. Anni con maggiori ondate di Sars-Cov-2 tendono ad avere meno casi di influenza.

Scenario 2, l'ipotesi mediana ottimistica. L'aumento dell'immunità globale porta a una severità effettiva inferiore. Le ondate di infezione sono guidate da cicli di significativa immunità calante e/o l'emergere di nuove varianti sia da Omicron che da altre linee. Il modello generale è un'infezione stagionale annuale con anni buoni e anni funesti, questi ultimi con alta trasmissibilità e gravità intrinseca simila a quella di Delta. La malattia grave e la mortalità sono in gran parte limitate ai vulnerabili, agli anziani e a quelli senza immunità precedente. Vaccini regolarmente aggiornati dati annualmente ai vulnerabili e a tutti gli altri negli anni cattivi. Modifiche volontarie nei comportamenti sono diffuse durante le ondate. Alcuni paesi impongono dispositivi di protezione individuale negli anni cattivi. La resistenza agli antivirali comincia a comparire e ne limita l'uso fino a quando non saranno disponibili terapie combinate.

Scenario 3, l'ipotesi mediana pessimistica. L'alta incidenza globale insieme alla crescente immunità della popolazione guida l'emergere imprevedibile di varianti per molti anni, con una combinazione di maggiore evasione immunitaria e maggiore trasmissibilità rispetto a Omicron, occasionalmente più di una volta all'anno e/o con una gravità intrinseca simile a quella di Delta negli anni funesti. L'immunità esistente e i vaccini aggiornati continuano a fornire una buona protezione contro la maggior parte degli esiti gravi. Anche se non più gravi, ripetute ondate di infezione causano disagi diffusi con impatti sproporzionati in alcuni gruppi, ad esempio i bambini nei riguardi dell'istruzione. Diffusa vaccinazione annuale con vaccini aggiornati. La resistenza antivirale è diffusa. Le ondate di Sars-Cov-2 non riducono l'influenza stagionale ma si sovrappongono portando a ulteriori oneri per l'assistenza sanitaria. Comportamenti protettivi volontari limitati durante le ondate. Alcuni paesi impongono dispositivi di protezione individuale negli anni più problematici.

Scenario 4, l'ipotesi peggiore. L'alta incidenza globale, l'incompleta vaccinazione globale e la circolazione nei serbatoi animali porta al ripetuto emergere di nuove varianti, anche attraverso eventi di ricombinazione (scambio di materiale genetico tra diverse varianti che infettano la stessa cellula). Non tutte le varianti sono ugualmente allarmanti, ma alcune mostrano una significativa fuga immunitaria rispetto all'immunità da vaccini e all'infezione precedente. I cambiamenti imprevedibili nel modo in cui il virus causa la malattia alterano il tasso e il profilo d'età della malattia grave e della mortalità, con un maggiore impatto a lungo termine in seguito all'infezione. È necessaria una diffusa vaccinazione annuale con vaccini aggiornati. Resistenza antivirale diffusa. Interventi che modificano l'interazione e il comportamento sono largamente assenti e/o fonte di conflitto sociale. È necessario un uso significativo di dispositivi di protezione individuale, specialmente quando le nuove varianti superano gli aggiornamenti dei vaccini (e/o le tecnologie di test falliscono).

Legenda: i colori si riferiscono al paragone con Omicron.