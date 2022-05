Covid: crollano i contagi

Crollano i nuovi contagi Covid in Italia, mentre si intensifica la diminuzione del numero delle vittime. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 16-22 maggio 2022. Sono stati in totale 187.156, secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: -27,02% rispetto al 9-15 maggio (256.447 casi), quasi 70mila contagi in meno. Un calo percentualmente più che duplicato rispetto alla settimana precedente, che aveva segnato un -12,04% sul 2-8 maggio. Nella settimana 16-22 maggio si conferma anche il calo dei decessi: 708 totali, -6,23% sui 755 del 9-15 maggio. Una discesa che si consolida: si veniva infatti dal -5,09% sul 25 aprile-1 maggio, dal -7,69% sul 18-24 aprile e dal -13,91% sul 2-8 maggio.

L'ultimo bollettino, quello di domenica, ha riportato 17.744 nuovi contagi in 24 ore. 34 i decessi. Gli attuali positivi sono 850.596. Dimessi e guariti da ieri sono 24.528. Dal 24 agosto 2021 al 18 maggio 2022 sono stati segnalati 489.414 casi di reinfezione, pari a 3,9% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 6%, stabile rispetto alla settimana precedente.