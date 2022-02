Cts verso lo scioglimento

Il calo, seppure lento, dei contagi da Covid non porta solo a un allentamento delle restrizioni ma anche a un nuovo assetto burocratico. Nelle prossime settimane potremmo dire addio al Comitato tecnico scientifico. All'orizzone c'è lo scioglimento del Cts. Creato con l'esplodere della pandemia potrebbe scomparire con la fine dello stato di emergenza. Fabio Ciciliano, componente del comitato tecnico scientifico, al Corriere della Sera spiega: "E' una struttura d`emergenza, nata con e per la pandemia. Con la fine dell`emergenza è destinata a sciogliersi. Lo prevede la legge".

Il Cts è stato istituito con decreto del capo dipartimento della Protezione civile il 5 febbraio 2020 ed è composto da esperti in grado di analizzare i dati, prevedere l'andamento e quindi indirizzare poi chi doveva adottare le decisioni su come tentare di limitare i contagi. Tecnicamente ha "competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus".

"Verso le fasi finali di ogni emergenza si passa al cosiddetto hand over - spiega ancora Ciciliano -. Le prerogative dell`organismo costituito per la gestione dell`emergenza vengono ricondotte nell`alveo delle gestione ordinaria, ad esempio ai ministeri competenti. A quel punto non ci sarà più bisogno di noi tecnici chiamati in condizioni straordinari".

Per Ciciliano - dirigente medico della polizia, esperto di medicina delle catastrofi e al Cts rappresenta il dipartimento della Protezione civile - le condizioni "per guardare lontano ci sono tutte. Aspettiamo ancora qualche settimana per essere certi di poter saltare di gioia. L`indice di trasmissione del virus Rt e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti di medicina sono parametri in discesa veloce. Le proiezioni dicono che continuerà così. Il miglioramento è sostanziale".

"L`Rt lo scorso venerdì era sullo 0,98. Significa che un portatore di virus ne contagia meno di uno e questo accompagna l`epidemia verso lo spegnimento. Ci aspettiamo che domani (4 febbraio ndr), col nuovo monitoraggio il valore scenda", conclude.