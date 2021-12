Covid, il punto sulle cure: i rimedi che funzionano e quelli che fanno ben sperare

"I vaccini rappresentano l'unica soluzione solida ed efficace per prevenire la malattia. Non esiste una prevenzione diversa e migliore di quella fornita dai vaccini. Le cure riguardano le persone che si ammalano. E se ne parla poco solo perché sono molto in divenire. Non ci sono certezze, insomma". Lo dice oggi al Corriere della Sera Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri". I vaccini, ricorda, "sono sicuri, fatti a tempo di record anche grazie ai governi che hanno fatto grandi investimenti a fondo perduto. La loro efficacia cala nel tempo, ma questo è normale. Serve un ciclo completo, che richiede almeno tre dosi".

Per chi si ammala "funzionano solo tre rimedi. Il cortisone, con certe dosi e in certi momenti, e la controindicazione che se sbagli fai peggio. Poi due anticorpi monoclonali che vanno somministrati insieme, e hanno comunque efficacia parziale. E un farmaco che inibisce una delle citochine responsabili dell'infiammazione, sul quale i dati sono ancora molto incerti. Più di questo, per i malati gravi non c'è. Al momento non esiste una cura per la fase acuta della malattia".

Tra le altre possibili cure che fanno ben sperare, Remuzzi ricorda "la Vanderbilt University ha messo a punto un anticorpo che viene descritto come molto potente. Testato in laboratorio, funziona bene. L'istituto di ricerca sulle malattie per i bambini di Seattle e la Fondazione Rockfeller stanno lavorando sui piccoli anticorpi monoclonali presenti nei Lama e nei cammelli. Questi animali si infettano e non si ammalano, e producono anticorpi fortissimi, capaci di paralizzare il virus. Con gli animali funziona. Ma da qui all'uomo, il passo è lungo. Sono tutte promesse, da mantenere", conclude.