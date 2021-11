Il punto dell'Iss: ''Casi in aumento nei giovani, Delta plus in 10 regioni''

Aumentano i contagi, soprattutto tra i giovani, mentre la variante Delta rimane dominane e quella Delta plus è stata individuata in dieci regioni italiane: sono alcuni dei punti contenuti nel resoconto settimanale sull'epidemia di coronavirus dell'Istituto Superiore di Sanità. Il presidente Silvio Brusaferro ha fatto il ounti della situazione durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio Covid-19: ''Rispetto alle varianti del virus Sars-CoV-2, ci troviamo in una fase stabile, dove la variante dominante è la Delta. Viene anche monitorata la Delta plus, che presenta casi un po' sparsi in tutto il Paese. Ma, comunque, è una variante oggi minoritaria".

Variante Delta plus in 10 regioni

In Italia la cosiddetta variante Delta plus di Sars-CoV-2 è "presente in 10 regioni/province autonome, ma rimane minoritaria". È quanto riporta l'Istituto superiore di sanità, nell'ultimo rapporto sui mutanti del coronavirus pandemico. "Il lignaggio AY.4.2 - si legge - è stato identificato anche in Italia, con 147 sequenze totali in I-Co-Gen", la piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti, "di cui 120 presentano le mutazioni Y145H e A222V". In Italia "si conferma la netta prevalenza della variante Delta", spiega l'Iss, "caratterizzata da una maggiore trasmissibilità rispetto alla variante Alfa, tra il 40% e il 60%" in più, ricorda, "ed un aumentato rischio di ospedalizzazione, in particolare tra individui parzialmente vaccinati o non vaccinati".

''Aumentano i contagi tra i giovani''

A preoccupare il presidente dell'Iss è soprattutto l'aumento dei casi tra i giovani: "Negli ultimi 7 giorni si concentra una crescita dei casi nelle fasce d'età intermedie, 30-39 anni e 40-49 anni, che poi hanno la quota di popolazione non vaccinata più significativa, e tra i giovani dove ancora non è raccomandata la vaccinazione".

"L'analisi dei casi pediatrici di infezione da Sars-CoV-2 - ha aggiunto Brusaferro - ci mostra come, sostanzialmente, anche in questa fascia di età ci sia una circolazione aumentata del virus, in particolare nella popolazione sotto i 12 anni. Anche dal punto di vista dell'impatto dei ricoveri, sebbene con numeri limitati, parliamo di una, due o tre persone, si mostra un lieve movimento che sta a indicare l'aumentata circolazione in questa popolazione".

Vaccini, efficacia in calo dopo sei mesi

Brusaferro ha poi parlato dell'efficacia dei vaccini anticovid: "L'efficacia vaccinale rimane molto elevata per ospedalizzazioni, ricoveri in terapia e per i decessi, supera il 90%, mentre per la diagnosi, soprattutto per le fasce di età più centrali è un po' più bassa. Si abbassa significativamente a partire dal sesto mese. Per questo è importante aderire, man mano che passano i sei mesi, alla terza dose in base alle modalità raccomandate dal ministero. Ci sono milioni di cittadini - aggiunge - che non hanno fatto nemmeno una dose, ed è estremamente importante che inizino il ciclo".