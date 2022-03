Covid nato da un errore umano: "Verosimile"

Nè con la tesi del salto di specie, né con quella della diffusione volontaria del virus per chissà quale tesi complottistica. E se il coronavirus fosse semplicemente sfuggito di mano a chi lo stava maneggiando per scopi di ricerca? E’ l’ipotesi, suggestiva ma anche verosimile, di Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, che parla del "possibile errore umano che potrebbe aver originato il Sars-Cov-2". Del resto, lo ricorda proprio l’esperto, "non sarebbe la prima volta che un microrganismo sfugge al sistema di controllo del laboratorio, magari infettando un operatore durante uno degli esperimenti. Non sarebbe la prima volta che un'entità virale sfugge al controllo, per errore".

Secondo Caruso, potrebbe essere avvenuta una ricombinazione tra due virus, del pipistrello e dell'uomo, in un ambiente destinato alla manipolazione di microrganismi per fini di ricerca. Dunque il virus sarebbe sfuggito da un laboratorio dove si stava lavorando, ma non con l’idea di diffonderlo. Un vero incidente, dal quale il coronavirus avrebbe infettato una persona e da lì si sarebbe diffuso in tutto il mondo. Resta una ipotesi, da avvalorare con ulteriori approfondimenti. Ma è uno scenario verosimile perché è già successo.

Per quanto riguarda il futuro, non dobbiamo aspettarci che il Covid scompaia perchè anche i dati dell’ultimo bollettino certificano come il virus non sia scomparso. Però, sempre secondo Caruso, sarà difficile che possa tornare a fare male come all’inizio della pandemia. Secondo l’esperto, "se il Covid vorrà adattarsi all'uomo, come ha tutto l'interesse di fare, dovrà adattarsi in senso peggiorativo, nel senso che dovrà rinunciare a qualche sua capacità in termini di trasmissibilità o aggressività". Ma il prossimo autunno i numeri risaliranno. "Dobbiamo abituarci all'idea di rivedere il prossimo autunno dei focolai. Per questo è importantissimo vaccinare i fragili con la quarta dose".