Covid, meno contagi e più morti: "Attenzione ai fragili senza quarta dose"

Diminuiscono i nuovi contagi e le persone ricoverate in terapia intensiva, ma allo stesso tempo aumenta il numero dei decessi: che supera la media di 100 al giorno. L'andamento della pandemia, fotografato nei numeri della Fondazione Gimbe, pone l'accento proprio sull'incremento dei morti: "Negli ultimi sette giorni scendono i contagi (-21,1%), i ricoveri sono stabili (+2,4%) e c'è un live calo delle terapie intensive (-4,2%). Ma i decessi sono in aumento (+4,8): oltre 100 al giorno". I dati fanno riferimento alla settimana tra il 9 e il 15 dicembre: "Sul fronte decessi - si legge nel monitoraggio - si registra un ulteriore aumento i decessi: 719 negli ultimi 7 giorni (di cui 17 riferiti a periodi precedenti), con una media di 103 al giorno rispetto ai 98 della settimana precedente".

"Per quanto riguarda i nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - si registra una flessione (-21,1%): dai 221 mila della settimana precedente scendono a quota 174 mila, con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 25 mila casi al giorno". Tutte le Regioni "ad eccezione della Sardegna (+14,1%) registrano un calo dei nuovi casi (dal -3,2% della Calabria al -32,7% della Provincia Autonoma di Trento) - si legge nel report - In 13 Province si rileva un aumento dei nuovi casi (dal +0,3% di Sud Sardegna al +49,4% di Oristano), in 94 una diminuzione (dal -3,6% di Salerno al -36,9% di Prato). L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 7 Province: Rovigo (593), Fermo (559), Massa Carrara (535), Chieti (525), Vicenza (520), Ascoli Piceno (515), Padova (513)".

L'allarme: "Verso Natale con il 70% dei fragili senza quarta dose"

Nel report la Fondazione Gimbe lancia anche l'allarme per le persone fragili che si avvicinano al Natale senza aver fatto la quarta dose di vaccino anticovid: "Verso il Natale con quasi il 72% di fragili e over 60 scoperti da quarta dose. La platea per il secondo richiamo (quarta dose), aggiornata al 17 settembre, è di 19,1 milioni di persone: di queste, 11,9 milioni possono riceverlo subito, 1,8 non sono eleggibili nell’immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni e 5,4 milioni l’hanno già ricevuto - precisa il report - Al 16 dicembre state somministrate 5.436.818 quarte dosi, con una media mobile di 20.836 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 19.890 della scorsa settimana (+4,8%). In base alla platea ufficiale (19.119.772 di cui 13.060.462 over 60, 3.990.080 fragili e immunocompromessi, 1.748.256 di personale sanitario e 320.974 di ospiti delle Rsa che non ricadono nelle categorie precedenti) il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 28,4% con nette differenze regionali: dal 12,8% della Calabria al 42,2% del Piemonte".

"Considerato che la platea per la quarta dose non viene aggiornata da due mesi - evidenzia Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - e la rendicontazione ufficiale comprende tutte le persone che ricevono la quarta dose, sia quelle incluse nella platea, sia quelle che la effettuano 'su richiesta', il tasso di copertura è certamente sovrastimato. In ogni caso ci avviciniamo al Natale con quasi il 72% di over 60 e fragili senza quarta dose".

Sicilia, contagi in calo ma ospedali sotto pressione

Diminuiscono, in Sicilia, i nuovi casi di Covid 19 mentre rimangono sopra la media nazionale i posti letto occupati in area medica e terapia intensiva. Nella settimana dal 9-15 dicembre, secondo i dati della Fondazione Gimbe, si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (237,8) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-3,9%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (15,3%) e in terapia intensiva (4,2%) occupati da pazienti Covid.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il tasso di copertura con quarta dose è del 13,6% (media Italia 28,4%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 27,1% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,0% (media Italia 3,2%) solo con prima dose. Gli over 5 anni che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino sono il 13,2% (media Italia 10,6%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 1%. Gli over 5 anni che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino sono il 20% (media Italia 12,0%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 1,4%.