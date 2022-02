Covid, i guariti e gli obesi sono più protetti dalla reinfezione

Per una volta tanto essere obesi non è un'aggravante. Moltissime patologie, ad esempio quelle cardiache, sono potenzialmente più rischiose per i pazienti obesi, ma per il Covid non è così. Il numero di anticorpi anti Covid riscontrati in soggetti guariti dal Coronavirus e obesi è più alto rispetto a quello dei vaccinati. A rivelarlo uno studio condotto da Carmit Cohen dello Sheba Medical Center di Ramat Gan, in Israele.

I guariti dal Covid obesi hanno una risposta immunitaria più elevata

Lo studio condotto in Israele, prima dell'arrivo delle varianti Delta e Omicron, evidenzia che il numero di anticorpi diminuisce sia nei pazienti precedentemente contagiati che nelle persone vaccinate, ma con differenze sostanziali. Ad esempio, gli anticorpi sviluppati dopo l'infezione garantiscono una protezione più a lungo termine rispetto a quelli post vaccinazione. Inoltre, gli scienziati hanno fatto un'altra importante scoperta: i pazienti guariti dal Covid ed obesi hanno una risposta immunitaria più elevata e più sostenuta rispetto agli ex pazienti positivi in sovrappeso e con un peso nella norma.

I dettagli dello studio israeliano

Gli autori dello studio sono arrivati a concludere che le persone che hanno avuto il Covid hanno una protezione più lunga nel tempo contro la reinfezione rispetto ai vaccinati. Analizzando la risposta immunitaria indotta dagli anticorpi, è emerso che nelle persone guarite e non vaccinate per massimo un anno, 130 in tutto, nessuno si era reinfettato. Stessa cosa per i vaccinati con due dosi Pfizer e mai contagiati dal virus, 402 in tutto, solo che a sei mesi dall'ultimo vaccino il numero degli anticorpi in questi soggetti ha mostrato un drastico calo rispetto agli ex pazienti Covid. A sorpresa, poi, è emerso che il livello di anticorpi nelle persone guarite 'oversize', con un indice di massa corporea pari a 30 o più (considerati obesi) era più alto in tutti i momenti rispetto a quelli con un Bmi inferiore a 30 (peso da normale a sovrappeso). Da qui, la scoperta che "le persone con obesità con pregressa infezione Covid sono meglio protette contro future infezioni". Sinteticamente gli autori riassumono così quanto emerso dallo studio: "Mentre il numero di anticorpi diminuisce con il tempo sia nei guariti (mai vaccinati) che nei vaccinati (mai contagiati), la qualità degli anticorpi aumenta dopo l'infezione, ma non dopo la vaccinazione. E le persone con obesità hanno una risposta immunitaria indotta da anticorpi significativamente più alta e sostenuta dopo l'infezione".

Efficacia della quarta dose di vaccino

Parlando di vaccini, Omicron e quarta dose, Cohen dichiara che "i vaccinati sono meglio protetti da malattie gravi, tuttavia la quarta dose di vaccino, ora somministrata a molti over 60 e agli immunocompromessi, non sembra essere protettiva contro l'infezione". L'autore dello studio pensa che al momento le persone più interessanti da seguire siano quelle guarite da varianti precedenti e poi reinfettate e guarite da Omicron, perché "ipoteticamente, dovrebbero avere prestazioni anticorpali molto alte contro la maggior parte delle varianti".

A che punto siamo con la pandemia

Mentre l'ondata Omicron rallenta, s'iniziano ad allentare le misure anti Covid. A partire da oggi, 11 febbraio 2022, possiamo dire addio alle mascherine all'aperto e possiamo tornare a ballare nelle discoteche. Ad aprile potremmo addirittura arrivare alla revoca dell'obbligo di isolamento dei contagiati, inizialmente solo se asintomatici. Intanto, secondo i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, nel periodo 19 gennaio 2022 - 1 febbraio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,79 - 1,02), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era allo 0,93) e al di sotto della soglia epidemica.