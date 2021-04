Quando sarà raggiunta l'immunità di massa in Italia

Niente immunità di gregge, ma l'immunità di massa sì: sarebbe a portata di mano tra qualche mese. "L'immunità di gregge si raggiunge quando viene vaccinato almeno il 90% della popolazione, quella di massa quando si arriva al 55-60%" dice oggi l'immunologo Le Foche in un'intervista al Corriere della Sera. Con la campagna di vaccinazione in corso, in estate sarà raggiuntà "l'immunità di massa", ovvero la "protezione di una parte molto alta della popolazione che ci permette di procedere alle riaperture in sicurezza": ma occorre "imparare che i vaccini sono una parte della strategia per combattere questo virus. Una parte importantissima, ma per la quale ci sono interventi complementari altrettanto importanti" spiega con dovizia di particolari il medico del Policlinico Umberto I di Roma.

Tre armi per uscire dal tunnel del Covid

Tre armi quindi: vaccini, anticorpi monoclonali e farmaci. "Gli anticorpi monoclonali, usati correttamente possono evitare le terapie intensive, ma anche i ricoveri. Per questo serve una triplice alleanza fra medico di base, paziente e medico ospedaliero", osserva Le Foche. E poi ci sono i farmaci specifici. "Per settembre-ottobre potremo arrivare ad avere i farmaci che bloccano la replicazione virale e quelli che bloccano le citochine pro infiammatorie. Mettendo insieme questi tre interventi (vaccini, anticorpi e farmaci) potremo raggiungere la luce che vediamo in fondo al tunnel. Anche se la cosa più importante è darsi da fare per organizzare i presidi sul territorio che dovrebbero rappresentare la medicina del futuro", commenta l'immunologo.

Vaccini, il generale Figliuolo comunica l'accelerata

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo si dice certo che "riusciremo a centrare l'obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno". Secondo le ultime informazioni disponibili, in questo trimestre l'Europa avrà 50 milioni di dosi in più di Pfizer, che per l'Italia significa quasi 7 milioni. "Circa 670 mila conto di averle entro fine mese, altri 2 milioni e 150 mila a maggio e le restanti 4 milioni a giugno. È un carico che ci permette di tamponare la situazione e le limitazioni sugli altri vaccini e che ci consentirà di avere 17 milioni di dosi a maggio, una potenza di fuoco superiore alle 500mila somministrazioni al giorno".

Il ministro della Salute Roberto Speranza intravede - e l'ha ribadito a più riprese - un'estate "migliore dai mesi che stiamo vivendo", nella quale "ci potremo consentire molte più libertà" ma "non un liberi tutti" (e la mascherina resta). "Ad aprile conviene tenere ancora la massima prudenza. A maggio, a seconda dei parametri del contagio e della capacità di vaccinare i fragili - un nuovo fondamentale criterio che abbiamo fissato - ci possono essere le condizioni per misure meno restrittive come quelle della zona gialla. Però voglio essere chiaro: dobbiamo avere grande cautela e prudenza. Continuare con un percorso di gradualità".

Il mese di maggio nei piani di Figliuolo dovrebbe essere quello nel quale si termineranno le vaccinazioni degli over 70, e quindi "dal 10-15 maggio possiamo partire con le vaccinazioni in azienda. Si andrà in parallelo multiplo. Ora ne parlerò con il premier e con la comunità scientifica: possiamo anche decidere di vaccinare in contemporanea la fascia 30-59 anni - dice il generale alla Stampa - Possiamo pensare di farli tutti insieme, ovviamente dando sempre la priorità a chi è più anziano ma anche valutando le mansioni che ciascuno ricopre, o la sua esposizione al rischio".