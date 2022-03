Contagi in risalita, la pandemia fa ancora paura

La pandemia non è scomparsa. Anzi ci sono dei numeri in crescita e sono quelli dell’incidenza dei casi Covid, come anche l’Rt. A dirlo il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel consueto video a commento dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid. Questa settimana “tende ancora a salire l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese. Il tasso si fissa intorno a 848 casi per 100mila abitanti. Anche l'Rt mostra una tendenza alla crescita, siamo a 1,12, quindi al di sopra dell'unità".

Salgono anche i numeri dell’occupazione dei posti in area medica e terapia intensiva. Sempre secondo l’esperto "l'occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 13,9 e al 4,5%”. Quindi c'è una tendenza ad un incremento, seppure lieve, dei posti di area medica. Mentre tende a scendere la congestione dei posti di terapia intensiva".

Sul fronte dei vaccini i numeri sono alti e rassicurano per il futuro, tuttavia Rezza non dimentica di ricordare l’importanza di fare il vaccino per chi non l'abbia ancora fatto, sottolineando “l’importanza di completare il ciclo vaccinale con una dose di richiamo".