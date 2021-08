Covid, tutte le regioni a rischio "moderato"

Come va la pandemia in Italia

La variante delta del virus SarsCoV2 è ormai largamente prevalente in Italia e sono tutte a rischio moderato le 21 Regioni e province autonome italiane secondo il monitoraggio dell'Iss-Ministero della Salute sull'andamento del Covid in Italia ma nessuna riporta molteplici allerte di resilienza che potrebbero far scattare un peggioramento della condizione di rischio.

Inoltre nessuna Regione o Provincia autonoma supera questa settimana la soglia critica di occupazione dei posti letto per pazienti Covid in terapia intensiva o area medica. Tuttavia, secondo il monitoraggio dell'Iss-Ministero della Salute all'esame della Cabina di regia, il tasso di occupazione in intensiva è leggermente in aumento, al 3% (i ricoverati passano da 189 a 258) mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta invece al 4% (i ricoverati passano da 1.611 a 2.196 ).

Aumenta il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione note, il 46% dei nuovi casi infatti risulta sintomatico e non individuato grazie al tracciamento. Quanto ai dati di incidenza e Rt il monitoraggio dell'istituto superiore di sanità registra