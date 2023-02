L'Oms abbandona studi sull'origine del Covid: "La Cina non collabora"

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accantonato la seconda fase della indagine scientifica sulle origini della pandemia di Covid-19, a causa delle difficoltà di condurre studi in Cina. I ricercatori sono delusi dal fatto che l'indagine non stia andando avanti nonostante sia importante capire come le prime persone si siano infettate dal coronavirus SARS-CoV-2 anche per prevenire future epidemie. "Ma senza l'accesso alla Cina, - spiega in un articolo su Nature - c'è poco che l'OMS possa fare per far avanzare gli studi, afferma Angela Rasmussen, virologa dell'Università+ del Saskatchewan a Saskatoon, in Canada.

Nel gennaio 2021, un team internazionale di esperti convocato dall'OMS si era recato a Wuhan, in Cina, dove è stato rilevato per la prima volta il virus che causa il Covid-19. Insieme ai ricercatori cinesi, il team ha esaminato le prove su quando e come il virus potrebbe essere emerso, come parte della fase uno. Il team ha pubblicato un rapporto nel marzo di quell'anno delineando quattro possibili scenari, il più probabile dei quali è che SARS-CoV-2 si sia diffuso dai pipistrelli alle persone, forse attraverso una specie intermedia. La prima fase è stata progettata per gettare le basi per una seconda fase di studi approfonditi per definire esattamente cosa sia successo in Cina e altrove. Ma a due anni da quella ricerca, l'OMS ha abbandonato i suoi piani di fase due. "Non esiste una fase due", ha detto a Nature Maria Van Kerkhove, epidemiologa dell'OMS a Ginevra, in Svizzera.

"La politica in tutto il mondo di questo ha davvero ostacolato i progressi nella comprensione delle origini", ha detto. I ricercatori stanno intraprendendo un lavoro per definire una sequenza temporale della diffusione iniziale del virus. Ciò include gli sforzi per intrappolare i pipistrelli nelle regioni al confine con la Cina alla ricerca di virus strettamente correlati alla SARS-CoV-2; studi sperimentali per aiutare a restringere il campo degli animali sensibili al virus e che potrebbero essere ospiti; e test su acque reflue archiviate e campioni di sangue raccolti in tutto il mondo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Ma i ricercatori affermano che è passato troppo tempo per raccogliere alcuni dei dati necessari per individuare l'origine del virus.

Il laboratorio di Whuan

Molti ricercatori non sono sorpresi che i piani dell'OMS siano stati vanificati. All'inizio del 2020, i membri dell'amministrazione dell'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno fatto affermazioni infondate secondo cui il virus aveva avuto origine in un laboratorio cinese, e in seguito i funzionari dell'intelligence statunitense hanno affermato di aver avviato le indagini. La città di Wuhan ospita il Wuhan Institute of Virology, un laboratorio ad alta sicurezza che lavora sui coronavirus. I funzionari cinesi si sono chiesti se il virus abbia avuto origine all'interno dei confini del paese.

Nel bel mezzo di una forte ostilità tra le due superpotenze, nel maggio 2020 gli stati membri dell'OMS hanno chiesto all'agenzia di mettere insieme uno sforzo per identificare come è iniziata la pandemia. Sebbene la Cina abbia accettato la missione, le tensioni erano alte quando il gruppo dell'OMS è partito per Wuhan e l'impegno con la Cina si è rapidamente dissolto dopo il ritorno del gruppo.

Nel suo rapporto del marzo 2021, il team ha concluso che era "estremamente improbabile" che il virus fosse sfuggito accidentalmente da un laboratorio. Ma l'inclusione dello scenario dell'incidente di laboratorio nel rapporto finale è stato un punto chiave di contesa per ricercatori e funzionari cinesi, afferma Dominic Dwyer, virologo presso il New South Wales Health Pathology di Sydney, che era un membro del team dell'OMS.

Quel luglio, l'OMS ha inviato una circolare agli Stati membri che delineava come intendeva far progredire gli studi sulle origini. Le misure proposte includevano la valutazione dei mercati di animali selvatici a Wuhan e dintorni e degli allevamenti che rifornivano quei mercati, nonché audit dei laboratori nell'area in cui sono stati identificati i primi casi. Ma i funzionari cinesi hanno respinto i piani dell'OMS, mettendo in particolare in discussione la proposta di indagare sulle violazioni dei laboratori. Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha affermato che la proposta dell'OMS non è stata concordata da tutti gli Stati membri e che la seconda fase non dovrebbe concentrarsi su percorsi che il rapporto della missione aveva già ritenuto estremamente improbabili.

Nell'agosto 2021, i membri del team della missione originale hanno pubblicato un commento su Nature sollecitando un'azione rapida sugli studi proposti per tracciare le origini del virus. "Abbiamo scritto quel pezzo perché eravamo preoccupati che la fase due potesse non avvenire", afferma Marion Koopmans, virologa presso l'Erasmus University Medical Center di Rotterdam, nei Paesi Bassi, e membro della missione a Wuhan. "Mi dispiace dire che è davvero quello che è successo".

Gerald Keusch, direttore associato del National Emerging Infectious Diseases Laboratory Institute presso la Boston University nel Massachusetts, afferma che l'indagine sulle origini è stata "mal gestita dalla comunità globale. È stato gestito male dalla Cina e anche dall'OMS". L'OMS avrebbe dovuto essere implacabile nel creare un rapporto positivo con le autorità cinesi, afferma Keusch. Van Kerkhove afferma che il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha continuato a impegnarsi direttamente con i funzionari del governo cinese per incoraggiare la Cina ad essere più aperta e a condividere i dati. E il personale dell'OMS ha contattato il China Center for Disease Control and Prevention di Pechino per cercare di stabilire collaborazioni. Il ministero degli affari esteri cinese non ha risposto alle richieste via e-mail di Nature di commentare il motivo per cui gli studi della fase due si sono bloccati.